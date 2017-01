Ermal Meta & Emma Marrone/ Elodie Di Patrizi in balia del gossip, come reagirà alla vigilia di Sanremo? (Oggi, 26 gennaio 2017)

ERMAL META EMMA MARRONE FANNO COPPIA? IL GOSSIP CHE METTE IN CRISI ELODIE DI PATRIZI - Triangoli "amorosi" al prossimo Festival di Sanremo 2017? Si fanno sempre più insistenti le voci che danno Ermal Meta molto vicino ad Emma Marrone e non stiamo parlando solo di musica. Proprio l'autore, compositore e interprete potrebbe essere il prossimo, presunto, flirt della salentina e questo alzerebbe l'asticella dell'attenzione al Festival di Sanremo da parte degli amanti del gossip. Proprio alla kermesse quest'anno sarà presente anche Elodie di Patrizi, la bella "seconda" di Amici 2016 ha ottenuto un sì alla sua partecipazione alla prossima edizione del Festival e proprio la sera ell'annuncio, la cantante era in compagnia di Emma Marrone e del suo entourage. L'atmosfera potrebbe rovinarsi proprio a causa di questi ultimi pettegolezzi che metterebbero la salentina tra due fuochi: il suo presunto, nuovo, amore o la sua amata pupilla che tanto ha appoggiato e aiutato in questo anno insieme?

ERMAL META EMMA MARRONE FANNO COPPIA? IL GOSSIP CHE METTE IN CRISI ELODIE DI PATRIZI - Ermal Meta, però, non è nuovo nella vita di Emma Marrone. Proprio il cantante che sarà sul palco di Sanremo Giovanni con il suo brano "Odio le favole", ha regalato alla salentina alcuni dei suoi brani più belli. In particolare, Metal ha scritto Arriverà l'amore e Occhi Profondi per Emma Marrone e tanti altri brani di successo per altri autori come Marco Mengoni (Io ti aspetto e Pronto a correre), Francesco Renga (Era una vita che ti stavo aspettando) o le musiche di 21 grammi, il nuovo singolo di Fedez. Elodie di Patrizi è agli inizi della sua carriera ma non è detto che questa particolare amicizia di Emma Marrone ed Ermal Meta non faccia bene anche al suo percorso da Sanremo in poi.

