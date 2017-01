FABRIZIO CORONA / News, processo rinviato al 16 febbraio: l’ex re dei paparazzi non perde le speranze (Oggi, 26 gennaio 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: PROCESSO RINVIATO AL 16 FEBBRAIO 2017 – Dovrà aspettare il 16 febbraio Fabrizio Corona per capire quante possibilità ha di tornare in libertà. L’ex re dei paparazzi, tornato in carcere quattro mesi fa mentre era in affidamento ai servizi sociali, dovrà subire un nuovo processo davanti ad un Collegio per intestazione fittizia di beni, frode fiscale e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione. «Vogliamo un processo pubblico e sulle tv in aula non abbiamo problemi, abbiamo citato 190 testi», ha spiegato il legale Ivano Chiesa. Una brutta sorpresa, dunque, per l’ex re dei paparazzi che ieri, come scrive Il Messaggero, si è presentato in aula in un elegante completo blu e con gel sui capelli. Nonostante siano passati già quattro mesi da quando è tornato dietro le sbarre, Corona ha sorriso ai presenti e ha ottenuto anche il permesso per salutare e abbracciare la madre Gabriella e la fidanzata Giulia Provvedi, in aula insieme alla sorella Giulia. La brunetta delle Donatella, dunque, continua a sostenere il fidanzato che, nonostante tutto, grazie alla forza delle persone che gli vogliono bene, continua a non perdere le speranze e a credere di poter riprendere in mano la sua vita. Il prossimo 16 febbraio, dunque, la vita di Corona potrebbe subire una nuova svolta.

