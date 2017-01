FASHION BLOGGER, AVANTI UN ALTRO! MIA CELLINI, CHI È l'EX GRANDE FRATELLO CHE SPOPOLA SUL WEB (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - È una fashion blogger molto conosciuta Mia Cellini: protagonista delle nuove puntate delle show Avanti un altro, ha già attirato tutti gli sguardi su di sé per il suo comportamento un po' sopra le righe: durante la trasmissione ha infatti detto che il tacco 17 "sfina a coscia", ossia un modo di dire dialettale romano che sta per "fa sembrare più slanciate le gambe". Mia Cellini è molto seguita sui social network, dove ha migliaia di followers che seguono i suoi consigli di bellezza e di outfit. Ma chi è la ragazza? Mia Cellini ha partecipato nel 2014 al Grande Fratello 13, dove si è fatta da subito notare per la sua esuberanza e il carattere gioviale. Da allora è un po' scomparsa dal mondo dello spettacolo ma è comunque rimasta molto popolare sui social network, dove migliaia di utenti hanno continuato a seguirla e a interagire con lei. Mia Cellini ha un canale YouTube dove interagisce con i suoi fan e che è molto seguito da chi vuole consigli in fatto di look.

FASHION BLOGGER, AVANTI UN ALTRO! MIA CELLINI, CHI È l'EX GRANDE FRATELLO CHE SPOPOLA SUL WEB. IL DIFFICILE PASSATO (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Mia Cellini, la fashion blogger di Avanti un altro, oggi è una bellissima ragazza ma qualche anno fa ha avuto dei gravi problemi di salute. Mia era infatti arrivata a pesare 146 chili, cosa che le ha creato molti problemi a livello fisico. Lei stessa ne aveva parlato molte volte, anche prima di entrare nella casa del Grande Fratello. Nonostante i grandi sforzi fatti da Mia, c'è stato comunque chi in passato le ha fatto delle critiche sul suo fisico: ma lei non c'è stata, e ha deciso di rispondere per le rime tramite social network: "Io, per essere quel che sono adesso, faccio sacrifici e leggere commenti "Eh ti ho visto per strada sei diversa dalle foto"… Beh dipende da che giorno mi vedi perché ho riscontrato dalle analisi di avere problemi di salute e spesso sono sotto cicli di cortisone e sappiamo tutti che il cortisone gonfia. Ma la domanda mia è: perché mi devo ritrovare a giustificarmi? Se una settimana sono più gonfia o se sono più sgonfia". Parole sante, che forse metteranno a tacere qualche haters.

