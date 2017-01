FEAR THE WALKING DEAD 2 / Anticipazioni del 26 gennaio 2017: Chris nasconde un animo da serial killer?

FEAR THE WALKING DEAD 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, giovedì 26 gennaio 2017, Paramount Channel trasmetterà un nuovo episodio di Fear the Walking Dead 2, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il quinto, dal titolo "Lo scambio". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: mentre si trova sulla spiaggia, Nick (Frank Dillane) elimina un Infetto e si cosparge di sangue in modo da passare inosservato agli occhi degli zombie. Sullo yacht, Madison (Kim Dickens) e Travis hanno una discussione sullo strano comportamento di Strand (Colman Domingo), da cui tuttavia la donna non crede di potersi separare in visione della creazione di una nuova vita. Travis invece non si fida di Strand, soprattutto per ciò che ha fatto ai sopravvissuti incontrati in precedenza. Mentre stanno discutendo dell'amore, Ofelia (Mercedes Mason) e Chris (Lorenzo James Henrie) notano l'arrivo di tre ragazzi a bordo di un gommone, che attraccano all'Abigail per via di un'emergenza. La giovane donna è incinta ed ha dei forti dolori, ma Chris crede che possano avere intenzioni diverse ed urla il nome del padre. Quando Madison acompagna la donna nelle cabine, quest'ultima la ferisce lanciandola contro il lavandino del bagno. Alicia (Alycia Debnam-Carey) invece realizza che fra gli sconosciuti c'è Jack (Daniel Zovatto), ma non fa in tempo a capire cosa stia succedendo che il ragazzo colpisce Travis. Strand è l'unico a riuscire a fuggire a bordo di una scialuppa, mentre il resto del gruppo viene legato, ma Reed (Jesse McCartney) spara al suo mezzo e lo fa finire alla deriva. Anni prima, Strand si trova in un locale, dove conosce Thomas Abigail (Dougray Scott), un uomo molto ricco che gli riferisce di essere sul punto di acquistare un appezzamento di terreno. Dopo averlo sedotto e fatto ubriacare, Strand gli ruba le carte di credito, ma Thomas riesce a scoprire in quale camera d'albergo alloggi e lo obbliga a lavorare alle sue dipendenze per ripagarlo del denaro che gli ha sottratto. Con il passare del tempo, i due finiscono tuttavia per innamorarsi e formare una coppia stabile. Nel presente, Reed punta una pistola contro Chris, furioso nell'aver scoperto che Strand è fuggito con le chiavi dell'Abigail. Travis tuttavia si propone di avviare ugualmente l'imbarcazione, riuscendo a prendere tempo. Alicia invece accompagna Jack nella cabina in cui si trova la seconda radio e cerca di convincerla ad entrare a far parte della sua comunità. Afferma infatti che Connor (Mark Kelly), il fratello di Reed, sarà felice di accoglierla. La ragazza accetta, ma gli chiede prima di assicurarle che non verrà fatto nulla di male alla ssua famiglia. Travis invece riesce a nascondere un'arma dietro il divano su cui si trova Ofelia. Nel frattempo, Nick prosegue nella direzione che Strand gli ha indicato in precedenza per trovare Flores (Arturo del Puerto), il socio di Thomas. Quando Connor raggiunge la Abigail con i suoi uomini, decide di portare via Travis con sé, ma approfittando del suo allontamento, Madison riesce a ribaltare le cose a proprio vantaggio, ma Reed viene ucciso da Flores e Nick, che nel frattempo li hanno raggiunti. La donna raggiunge poi il gommone di Strand con un altro mezzo e scopre che è ancora vivo, anche se gravemente ferito.

FEAR THE WALKING DEAD 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 26 GENNAIO 2017, EPISODIO 5 "LO SCAMBIO" - Una volta raggiunto il campo di Connor, Travis viene rinchiuso in una delle celle, dove riceve la visita di Alex. La ragazza infatti è stata recuperata dagli uomini di Connor subito dopo essere stata abbandonata da Travis e lo accusa di essere il responsabile di quanto è successo. Intanto, Madison prende il controllo della Abigail e cerca di capire come liberare il marito ed Alicia, mentre Chris prova un forte senso di colpa per non aver reagito non appena i pirati hanno messo piede sullo yacht. Daniel invece si occupa di Reed, gravemente ferito, e scopre che è il fratello di Connor. Madison decide di sfruttare la scoperta a loro vantaggio, con l'intenzione di proporre uno scambio fra gli ostaggi. Chris tuttavia è ancora alla ricerca di una soluzione per gli errori che crede di aver commesso in precedenza ed uccide freddamente Reed.

