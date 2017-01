FEDEZ E J-AX/ News: i due rapper attesi a RDS, chi riuscirà ad incontrarli di persona? (oggi, 26 gennaio 2017)

FEDEZ E J-AX, NEWS: I DUE ARAPPER ATTESI A RDS, CHI RIUSCIRÀ AD INCONTRARLI DI PERSONA? (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - È un momento davvero ricco di impegni e di soddisfazioni per Fedez e J-Ax, che lo scorso venerdì 20 gennaio hanno rilasciato il loro album ‘Comunisti col Rolex’, insieme al video del singolo di ‘Piccole cose’, il brano realizzato con Alessandra Amoroso. I due rapper sono impegnati con il loro Instare Tour, che li ha già condotto a Roma e Milano, e li porterà a viaggiare per tutto lo Stivale almeno fino a ai primi di febbraio. Unica pausa, proprio il primo giorno del mese, anche se - come ha rivelato RDS - non si tratterà di una vera e propria pausa, dal momento che Fedez e J-Ax saranno ospiti in radio pronti a raccontarsi, tra fatica, idee e soddisfazione, che già si preannuncia grande a neanche una settimana dal fatidico giorno. “@fedez e @j.axofficial saranno con noi l’1 febbraio e vogliono incontrarti! Gioca al nostro quiz e vieni a conoscerli!” si legge sulla pagina Instagram ufficiale di RDS: ognuno, fino al prossimo 29 gennaio avrà la possibilità di registrarsi al sito (solo se si è maggiorenni) e rispondere alle 40 domande a scelta multipla., da completare in soli due minuti. I tre che risponderanno al maggior numero di domande nel minor tempo possibile potranno incontrarli l’1 febbraio. Chi ce la farà? Clicca qui per vedere il post Instagram di RDS e clicca qui per leggere il regolamento postato sul sito ufficiale.

