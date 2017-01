FRANCESCO NERI/ Il personaggio di Daniele Liotti riuscirà a chiudere con il passato? (Un passo dal cielo 4, 26 gennaio 2017)

FRANCESCO NERI, COSA E' SUCCESSO AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA DANIELE LIOTTI? (UN PASSO DAL CIELO 4, 26 GENNAIO 2017) - Francesco Neri (Daniele Liotti), in Un passo dal cielo 4, continua ad avere sospetti sulla setta di Kroess, ma non ha prove per incastrarlo per scomparsa di Eleonora. Al comando di polizia arriva la notizia che nel bosco è stata trovata una nuova ragazza. Le dinamiche però fanno credere che si sia trattato più di un'aggressione a scopo sessuale rispetto a un rito satanico. La donna era prossima al divorzio e nessuno conosce i motivi che l'avevano spinta ad arrivare a San Candido, essendo originaria di Roma. Il forestale durante una normale pattuglia tra i boschi ferma un siriano. L'uomo ha con sé gli effetti personali della donna aggredita ma dice di averli trovati. Il forestale sembra credergli e, in effetti, poco dopo scopre in un rifugio anche la moglie dell'uomo. La coppia è fuggita dalla Siria in cerca di un futuro migliore in Germania e spera di poter passare il confine. Francesco torna alla setta per parlare con Livia, la donna gli rinfaccia di essere responsabile della morte del figlio, il forestale sentendosi in colpa per quelle dure parole va sulla tomba del bambino, che si trova proprio in una chiesetta di San Candido. Mentre è chinato sulla lapide, arriva anche Livia, la donna vuole chiudere con il suo passato per sempre, e ad accompagnarla c'è proprio Kroess. Al commissariato, intanto, Vincenzo ha scoperto il legame tra Francesco e la setta e si arrabbia con il forestale per avergli tenuto nascosto il suo rapporto con Livia. Tra i due uomini nasce una forte tensione. Il caso della donna aggredita si risolve grazie alla collaborazione tra polizia e forestali. Vincenzo nota dei fulmini sui disegni delle figlie della vittima e Francesco non ci mette molto a scoprire che la donna era arrivata in montagna con una telecamera per riprendere proprio un particolare fenomeno atmosferico. Ad aggredirla è stato un uomo del posto, che aveva frainteso la sua gentilezza. Alla fine del primo episodio Francesco accompagna i due siriani al confine. Il forestale tenta un nuovo confronto con la moglie e le racconta dettagli molto delicati delle indagini, ci sono concrete prove che Kroess stia rubando i soldi ai suoi adepti e sia coinvolto nella sparizione di una ragazza, ma Livia non gli crede.

FRANCESCO NERI, IL CAPO DELLA FORESTALE IN OSTAGGIO: RIUSCIRÀ A CHIUDERE CON IL PASSATO? (UN PASSO DAL CIELO 4, 26 GENNAIO 2017) - Mentre sta andando via Francesco Neri nota un Cessna in avaria e assiste al lancio d'emergenza di alcuni paracadutisti mentre l'aereo si schianta contro il monte. L'uomo da l'allarme e si precipita nel bosco per soccorrere i paracadutisti. Purtroppo il forestale si ritrova davanti una scena non prevista. Il pilota dell'aereo durante l'atterraggio si è ferito in modo grave ma l'equipaggio è formato da un gruppo di narcotrafficanti, due uomini e una donna. Gli uomini sequestrano Francesco e lo costringono a condurli vicino alla montagna, dove sono le macerie del loro aereo. Tra i rottami c'è una borsa molto preziosa contenente della cocaina. Per procurarsi l'attrezzatura per scalare la parete rocciosa, i criminali rapiscono anche Emma, la giovane etologa di Un passo dal cielo 4. Francesco prova a far ragionare i delinquenti ma senza successo, sembra però colpire molto la donna, che ha coinvolto l'ex marito, il pilota ferito. Quando i narcotrafficanti stanno per uccidere l'uomo Pam interviene ma in questo modo viene catturata dalla polizia. Rimasti sono in due i criminali portano Francesco ai piedi della parete rocciosa e lo obbligano a recuperare la borsa. Il forestale si rivela un abile alpinista e una volta tornato a terra riesce ad avere la meglio sui due uomini e a salvare Emma. Nel finale Francesco visita nuovamente la tomba del figlio e rivede Livia ma la donna è in compagnia del maestro che sembra lanciargli contro una sfida. Francesco si è legato molto a Emma ma non riesce ancora a chiudere i conti con il suo passato e vuole salvare Livia dalle grinfie della setta: nell'appuntamento con Un passo dal cielo in programma stasera, vedremo che finirà sotto accusa, e anche Emma arriverà a dubitare di lui. Questo lo indirizzerà verso una svolta?

