FRANCESCO RENGA e LORENZO FRAGOLA/ Fan Caraoke, i due cantanti protagonisti in seconda serata Rai 1 (oggi, 26 gennaio 2017)

FRANCESCO RENGA e LORENZO FRAGOLA, FAN CARAOKE: I DUE PROTAGONISTI IN SECONDA SERATA RAI 1 (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Dopo l’appuntamento saltato (e poi recuperato) della settimana scorsa, Fan Caraoke è pronto a tornare in scena stasera, giovedì 26 gennaio 2017, con una nuova puntata che vedrà nuovamente al timone Giampaolo Morelli e Giulia Valentina: il volto de Le Iene Show e de L’Ispettore Coliandro (che, per altro, è quasi pronto a sbarcare sulle reti Rai nella nuova fiction C’era una volta studio Uno) sarà al timone di una delle automobili del programma: a lui il compito di trasportare i Big della musica attesi a Fan Caraoke, creando il terreno giusto per un confronto, in modo che le chiacchiere e le confessioni non si facciano attendere e il pubblico possa godere dello spirito e del talento - tra testi cambiati e melodie sconvolte - della personalità in questione. Giulia Valentina, invece, sarà alla guida della cosiddetta Fan Car, che ospiterà tre fan sfegatati dell’ospite atteso per l’appuntamento: chi riuscirà a dimostrare di conoscere al meglio il proprio beniamino, avrà in seguito occasione di conoscerlo ed incontrarlo di persona. Dopo Alessandra Amoroso, Piero Pelù, Nek e diversi altri, stasera a Fan Caraoke faranno capolino il grande Francesco Renga e il giovanissimo Lorenzo Fragola, che ha trionfato sul palco di X Factor ormai due edizioni fa. Chi non se li perderà? Come sempre, Fan Caraoke prenderà il via a partire dalle 23.40 circa.

© Riproduzione Riservata.