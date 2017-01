GIULIA BRANDI / La concorrente cosa preparerà in pentola? (Masterchef Italia 6, oggi 26 gennaio 2017)

GIULIA BRANDI, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Nell'ultima puntata di Masterchef Italia 6, andata in onda giovedì 19 Gennaio, la concorrente Giulia Brandi ha ricevuto molte soddisfazioni, sia dai quattro giudici del programma, Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, sia dall'ospite esterno, lo chef stellato Heinz Beck. Nella Mistery Box, sono contenuti degli ingredienti molto particolari, tra cui sardella, carne di pecora, verza, aringa, cipolla, aglio, trippa e il formaggio Puzzone di Moena, tutti elementi dal sapore molto forte e persistente: con questi prodotti, i concorrenti hanno il compito di preparare un piatto romantico e seducente, che riesca ad accendere una notte di passione, impresa assai ardua ma non impossibile. Giulia, interpellata dal suo mito Joe Bastianich, risponde di volerlo conquistare con un cocktail molto forte, in modo da stenderlo a tappeto e facilitare l'atmosfera: la risata è immediata, e la concorrente può cucinare con i nervi più distesi, con gioia e tranquillità come è sua abitudine. Nell'Invention, i toni si fanno più seri, con l'ospite d'eccezione Heinz Beck che porta ai concorrenti dei prodotti protagonisti di una delle sue celebri ricette: tra tutti, Valerio, vincitore della Mistery Box, sceglie il pesce San Pietro, da abbinare allo scampo, al pomodoro, alla liquirizia, alla rapa bianca e al pane. In questo caso, Giulia realizza un piatto riuscito, intitolato San Pietro sulla pappa, con un guazzetto di pomodoro che risulta molto ben equilibrato: grazie a questa ricetta, la concorrente riceve l'approvazione sia di Heinz Beck, sia del giudice Cannavacciuolo, che elogia la sua dote di possedere molto gusto. Giulia è alle stelle, contenta ed estremamente emozionata. Nella prova in esterna, i concorrenti si trovano in Grecia, a Santorini, e hanno il compito di cucinare un pranzo di nozze memorabile, composto da involtini di riso avvolti in foglia di vita, i dolmades, polpette di maiale e tacchino in salsa greca, feta fritta, polpo, salsa tzatzichi, pita, agnello con insalata e aragosta in bella vista: Giulia viene scelta nella squadra rossa da Loredana, vincitrice dell'Invention Test, che la reputa una vera e propria guerriera. Grazie alla coesione del suo gruppo, la concorrente vince e, assieme ai suoi compagni, riesce a salire in balconata ed evitarsi la tanto temibile Pressure.

GIULIA BRANDI, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: I SUOI PREGI (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Guardare Giulia cucinare è una vera gioia per i sensi e per la felicità di ogni telespettatore di Masterchef: sempre sorridente, gioviale, ha un rapporto empatico con il cibo, lo assaggia sempre con gusto e sa emozionarsi grazie ad un complimento o un profumo nuovo. In brigata sa essere combattiva ma sempre educata e rispettosa, esilarante nelle sue battute in romagnolo stretto: lavorare con Giulia deve essere davvero divertente e rassicurante. La concorrente non ha ancora dimostrato il punto debole, non ha ancora scoperto il fianco, sembra essere intoccabile, e risolvere tutto con un sorriso, come disse allo chef Carlo Cracco di fronte ad uno dei suoi sguardi penetranti e imperscrutabili: per Giulia il cibo è vero amore, basta avere la possibilità di cucinare e ogni tristezza e fonte di amarezza se ne vanno.

GIULIA BRANDI, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA ACADRA' QUESTA SERA? (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Questa sera, nella puntata di Masterchef Italia 6, Giulia deve affrontare una nuova Mistery Box e una nuova Invention Test: gli appassionati del programma e i fedeli fan della concorrente si aspettano che affronti ogni prova con il suo innato spirito positivo e che regali dei piatti ricchi di gusto ed emozioni, leccando sempre il mestolo e gioendo di questo. Nell'esterna dovrà cucinare per un'associazione di ragazzi non vedenti, e potrà esprimere e comunicare i suoi piatti ricchi di gusto ed emozione.

