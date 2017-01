GLORIA ENRICO/ In crisi per via delle prove in esterna, recupererà ancora? (Masterchef Italia 6, oggi 26 gennaio 2017)

GLORIA ENRICO, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELL'ULTIMA PUNTATA (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Nell’ultima puntata di Masterchef Italia, Gloria Enrico se l’è vista veramente brutta. Pur essendo uno dei talenti culinari più promettenti della sesta edizione del celebre cooking show, ha seriamente corso il rischio di dover togliere il grembiule e lasciare per sempre la cucina della seguitissima trasmissione di Sky Uno. La ventiquattrenne, dopo una prova esterna a dir poco estenuante, è finita senza troppi complimenti al pressure test, la prova in assoluto più temuta dai concorrenti. Gli aspiranti chef in gara, stavolta, hanno volato alla volta dell’isola di Santorini, dove hanno dovuto preparare un banchetto nuziale in grande stile per gli ospiti di un matrimonio greco. Nulla hanno potuto gli sforzi della brigata blu, della quale Gloria era stata chiamata a far parte, contro la sfacciata superiorità della squadra rossa, che in quattro e quattr’otto ha portato a casa la prova e guadagnato l’ambito posto in balconata. La giovane cuoca amatoriale, originaria del savonese, ha invece dovuto sudare le proverbiali sette camicie per mettersi in salvo e tenersi stretta quel grembiule che spera possa cambiarle la vita. Costretta ad affrontare il terzo pressure test consecutivo, la rabbia e la stanchezza hanno inciso molto negativamente sulla sua performance. Gloria, contrariamente al solito, non ha dato il meglio di sé, anzi. Non ha giocato d’astuzia né durante l’asta organizzata dai quattro giudici e né, tanto meno, ai fornelli. La prova consisteva nel preparare in pochissimo tempo un piatto con gli ingredienti acquistati durante la vendita a gara. L’ex barista, la cui storia ha fatto notizia perché è stata licenziata seduta stante nel momento stesso in cui ha comunicato ai titolari l’intenzione di partecipare a Masterchef, aveva a disposizione solo uova e patate. Ha presentato a Barbieri, Cracco, Cannavacciuolo e Bastianich un piatto da vera dilettante, per nulla creativo e assolutamente banale. Le sue uova in contrasto, questo il nome della ricetta, non hanno ovviamente fatto colpa sui giudici, che non sono riusciti a nascondere la loro delusione. Per sua fortuna, però, ha fatto peggio di lei Marco Vandoni, che è stato eliminato dal talent show culinario per via di un abbinamento improbabile tra robiola e rognone.

GLORIA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Era una Gloria in pessima forma, insomma, quella che si è vista nell’ultima puntata di Masterchef Italia 6. Dopo l’exploit iniziale e i tantissimi complimenti ricevuti dai giudici, per l’aspirante chef savonese sembra essersi aperta una fase di stallo. L’ex barista è la più preparata da un punto di vista prettamente teorico, ma se è vero che tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare è innegabile che faccia fatica a far convergere le sue idee geniali in un piatto che sia all’altezza del contesto in cui si trova. È brava con gli abbinamenti, conosce tutti i metodi di cottura, eppure la pressione cui è sottoposta insieme agli altri concorrenti sembra mettere i bastoni tra le ruote alla sua fantasia. E l’ha notato, in puntata, anche lo chef tedesco Heinz Beck, che è stato coinvolto nella prova della mistery box e che non ha avuto parole d’incoraggiamento per Gloria.

GLORIA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COME SE LA CAVERA' IN QUESTA PUNTATA? (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Dopo ben tre faticosissimi pressure test, in ogni caso, siamo quasi certi che Gloria sia pronta a risollevarsi e a ricominciare daccapo il suo percorso. Se farà come ha fatto sin dall’inizio potrà tranquillamente finire tra i migliori tre alla mistery box e, chissà, realizzare il piatto più buono in occasione del successivo invention test. L’essenziale è che la barista genovese tiri fuori la grinta mostrata nelle prime puntate e torni a dimostrare di sapere il fatto suo. Per gli altri, se così fosse, potrebbe non esserci più scampo.

