IGINIO MASSARI / Chi è il Mastro Pasticcere più famoso d'Italia: esigente, severo e preciso, oscurerà Carlo Cracco? (MasterChef Italia 6, 27 gennaio 2

IGINIO MASSARI, CHI E' IL MASTRO PASTICCERE PIU' FAMOSO D'ITALIA: ESIGENTE, SEVERO E PRECISO, OSCURERÀ CARLO CRACCO? (MASTERCHEF ITALIA 6, 27 GENNAIO 2017) - Il suo solo nome può incutere timore e apprezzamento al tempo stesso: Iginio Massari è un'icona della pasticceria e della cucina, un professionista spesso comparato al maestro Cioccolattaio Ernst Kamp, anche se agiscono in settori diversi della culinaria. Rigoroso, esigente, millimetrico. Si potrebbero usare tantissime definizioni per descrivere l'atteggiamento di Iginio Massari di fronte ai fornelli, come si può notare nella puntata di questa sera, giovedì 26 gennaio 2017, a MasterChef Italia 6. Lo vediamo infatti aggirarsi fra le diverse postazioni, dispensando consigli sia per la realizzazione di un'ottima crema pasticcera che per la creazione dei bignè. La prova di pasticceria è uno degli scogli duri del cook reality, in grado di compromettere anche la performance dei concorrenti più in gamba. Iginio Massari può contare d'altronde sul secondo posto neella guida Pasticceri & Pasticcerie Gambero Rosso e le sue creazioni sono considerate le migliori nel nostro Paese dal 2001 ad oggi. Non a caso la sua La Pasticceria Veneto, sita a Brescia, ha ottenuto l'accetto alla Relais Desserts, la catena prestigiosa di cui lo stesso Maestro Pasticcere è Consigliere. Nonostante i titoli altisonanti e l'attenzione pubblica che riscuote, sottolinea Secolo Trentino, La Pasticceria Veneto continua la propria tradizione di genuinità e modestia, i due pilastri che hanno contribuito ad erigerla.

