IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO/ News e anticipazioni: il passato di Evelina torna a galla, lieto fine anche per lei? (oggi, 26 gennaio 2017)

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO, NEWS E ANTICIPAZIONI: IL PASSATO DI EVELINA TORNA A GALLA, CI SARÀ UN LIETO FINE ANCHE PER LEI? (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Il bello delle donne 4 - Alcuni anni dopo, tornerà su Canale 5 domani, venerdì 27 gennaio, con il terzo episodio della stagione. Se le prime due puntate si sono concentrate su Jessica e sulla sua storia d’amore tormentata, culminata poi con un lieto fine, il prossimo episodio racconterà la storia di Evelina Trifirò, la giovanissima manicure del prestigioso salone, divisa dal desiderio di seguire il cuore e la necessità di una vita stabile. “Sembra che Evelina abbia trovato la sua felicità! Vi aspettiamo per la terza puntata de "Il bello delle donne... alcuni anni dopo" venerdì 27 alle 21:00 su Canale 5! #aresfilm #ilbellodelledonnealcuniannidopo #canale5 #fictionmediaset”, scrive la fan page ufficiale di Ares Film anticipando, di fatto, tutte le novità previste per il personaggio. Evelina, interpretata da Adua Del Vesco, subirà infatti una nuova delusione in amore e, distrutta, si allontanerà da Carmelo per scegliere di amare un uomo ricco. Ma il suo destino ha in serbo per lei ancora molte sorprese e molto presto una serie di situazioni stravolgeranno ancora una volta la sua vita. Se da un lato, infatti, incontrerà l’affascinante Pietro, dall’altro dovrà fare i conti con il suo passato, e tutto ciò a causa del ritorno improvviso di suo padre. L’arrivo di Dante, infatti, aprirà una pagina molto dolorosa della vita di Evelina, ma le darà la possibilità di chiarire una volta per tutte alcune questioni rimaste in sospeso. Cliccate qui per visualizzare il post pubblicato sulla fan page ufficiale di Ares Film.

© Riproduzione Riservata.