IL COLLEGIO RAI DUE, LE COPPIE/ Dopo Marika e Dimitri è amore per Swami e Adriano Occulto, mentre per Arianna e Alessio... (oggi, 26 gennaio 2017)

IL COLLEGIO RAI DUE, LE COPPIE: DOPO MARIKA E DIMITRI È AMORE PER SWAMI E ADRIANO OCCULTO. METRE PER ARIANNA PASIN E ALESSIO MILANESI… (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Si è conclusa qualche giorno fa l’avventura dei ragazzi de Il Collegio, il docu-reality di Rai 2 ispirato ai metodi didattici degli anni ’60, ma non si sono ancora spenti i riflettori sui ragazzi dello show, né sulle coppie che si sono formate fra i banchi di scuola. Ma chi sono i protagonisti dei nuovi amori? Scopriamolo assieme, alla luce dei recenti aggiornamenti pubblicati dai diretti interessati. Se in un primo tempo alcune inquadrature avevano evidenziato un certo interesse di Swami per Dimitri Iannone, alla fine è stata Marika Ferrarelli a spuntarla e a conquistare il cuore dell’affascinante leader della classe. Foto, video e piccoli gesti quotidiani testimoniano un amore ancora agli albori ma già molto forte. Sono lontani i tempi in cui Dimitri doveva aspettare il buio per raggiungere la camera delle ragazze: oggi la coppia vive il proprio amore alla luce del sole, per la gioia dei tanti fan. Nessuna conferma, invece, per quanto riguarda la liaison fra la rossa Arianna Pasin e Alessio Milanesi. I due, poche ore fa, hanno pubblicato uno scatto che li ritrae assieme in una posa che potrebbe far pensare che fra i due ci sia qualcosa di più che una semplice amicizia, ma la conferma ufficiale non è ancora arrivata. In attesa di novità, potete cliccare qui per visualizzare lo scatto dei due protagonisti. Lieto fine, invece, per la bella Swami e Adriano Occulto, che poche ore fa sono apparsi assieme in una foto che mostra ai tanti fan un loro bacio appassionato. È amore? Sembrerebbe di sì. Se siete curiosi di vedere la loro immagine direttamente su Instagram, potete cliccare qui.

