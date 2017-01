Il Segreto / Anticipazioni puntate italiane e spagnole: Donna Francisca non fa nulla per caso, ecco chiarito il motivo dell'apparizione

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 26 GENNAIO: I MOTIVI DELL'APPARIZIONE! - Saranno tantissimi gli spunti di riflessione relativi alla puntata de Il Segreto che andrà in onda oggi pomeriggio, nella quale gli ultimi intrighi di Donna Francisca saranno svelati. Molti si erano chiesti le ragioni dell'apparizione della Madonna del Cammino alla Montenegro, consapevoli che la ricca signora non fa mai nulla per caso. Quali saranno dunque i suoi piani? Cosa avrà in mente questa volta la cattiva della telenovela spagnola? Non dovremo attendere a lungo per capire che il suo obiettivo sarà quello di organizzare una processione in paese per celebrare tale incredibile apparizione. In questo modo i fedeli che si recheranno all'evento non parteciperanno alla festa organizzata dai Mella per celebrare il loro insediamento a Puente Viejo. Ma la crudeltà di Donna Francisca si fermerà al solo desiderio di rendere un fallimento questa festa di benvenuto? Purtroppo sarà questa solo la punta dell'iceberg di una situazione ben più complicata, nella quale la dark lady arriverà a compiere un gesto davvero terribile...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: SEVERO VITTIMA DI UN ATTENTATO - Le tragedie non mancheranno nelle puntate spagnole de Il Segreto nelle quali gli abitanti di Puente Viejo rischieranno la vita, a causa di nuove pericolose situazioni. Gli anarchici si rifaranno vivi, organizzando un attentato che sarà rivolto verso i più ricchi del paese. A sorpresa, però, non sarà Donna Francisca ad essere presa di mira ma il suo storico rivale Severo, che rischierà di morire in seguito ad un'esplosione. Per fortuna, riuscirà a sfuggire alla morte anche se questa sarà l'occasione per cacciarsi in un guaio quasi peggiore. Rendendosi conto di avere bisogno di un'alleanza solida, la Montenegro si rivolgerà proprio a Santacruz chiedendogli di fare fronte comune contro la nuova ondata di protesta. E' inutile aggiungere che Candela non sarà affatto d'accordo con questa nuova amicizia del marito, sospettando che la sua ex suocera abbia in serbo nuovi problemi per Severo. Sarà sulla strada giusta?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 26 GENNAIO: IL JARAL BRUCIA! - I colpi di scena saranno all'ordine del giorno nella puntata de Il Segreto in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Le minacce di Donna Francisca, infatti, si trasformeranno molto presto in realtà in quanto al Jaral divamperà un terribile incendio, a causa di alcuni fuochi d'artificio presenti nella tenuta. La famiglia Mella e tutti i domestici saranno presenti in casa, riusciranno a salvarsi da morte certa? Non sarà questo l'unico evento drammatico e i telespettatori de Il Segreto seguiranno oggi pomeriggio. Proprio mentre la villa di Pepa sarà vittima di terribili fiamme, a La Quinta Miel si festeggerà la partenza di Eliseo con grande entusiasmo della famiglia Santacruz e dei suoi invitati. Ma, uno dopo l'altro, tutti i presenti cadranno a terra in un sonno profondo: quali saranno le vere cause di questa perdita dei sensi? Qualcuno ha versato del sonnifero nel vino che stavano bevendo per brindare la ritrovata felicità di Sol?

