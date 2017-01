INCENDIO A EL JARAL: IL SEGRETO, ULTIME NOTIZIE E ANTICIPAZIONI. CHI MORIRÀ? CHI HA PROVOCATO IL DISASTRO? - Il Segreto regala un nuovo colpo di scena nella puntata di oggi: a El Jaral un terribile disastro coinvolge la famiglia Mella. La tenuta va a fuoco e viene completamente distrutta dalle fiamme. Su chi ricadrà la colpa dell'incendio? L'unica persona non soddisfatta dei nuovi proprietari è donna Francisca, a cui verrà addossata la responsabilità dell'incendio. Non mancano, però, gli indizi per risalire agli effettivi colpevoli, cioè a chi ha provocato il disastro a El Jaral. Ad appiccare il fuoco sono Tristan e Pepa, i figli dei Mella, mentre giocano in casa con i fuochi d'artificio. Tutto finisce in fiamme, senza che nessuno possa intervenire. Francisca aveva fatto in modo che i paesani si recassero alla processione per non far andare nessuno alla festa organizzata dalla famiglia Mella a El Jaral, dove scoppia appunto l'incendio innescato dai fuochi d'artificio. Alla Quinta, invece, durante la festa organizzata da Severo gli invitati dopo un brindisi in onore di Sol hanno un malore e perdono i sensi. Clicca qui per rivedere la puntata di oggi.

INCENDIO A EL JARAL: IL SEGRETO, ULTIME NOTIZIE E ANTICIPAZIONI. COSA È SUCCESSO - Prende forma il piano di Francisca nella nuova puntata de Il Segreto, andato in onda oggi, giovedì 26 gennaio. La Montenegro riesce, infatti, a convincere i compaesani a prendere parte alla processione organizzata con Don Berengario, il sacerdote arrivato in sostituzione di Don Anselmo per la sua malattia. La processione coincide con la festa dei Mella a El Jaral, quindi lo scopo è chiaro: evitare che i compaesani partecipino alla festa. I Mella, però, si ritroveranno da soli a dover fronteggiare l'incendio scoppiato nella tenuta a causa dei fuochi d'artificio. La puntata di oggi de Il Segreto si è chiusa con molti interrogativi per i suoi appassionati telespettatori, che dovranno pazientare ancora un po' per cominciare a ricevere le prime risposte. Si chiedono, ad esempio, chi correrà in loro soccorso e soprattutto se riusciranno a salvarsi. C'è già qualche anticipazione in merito ai prossimi appuntamenti de Il Segreto e, dunque, sugli sviluppi di questa intricata vicenda.

INCENDIO A EL JARAL: IL SEGRETO, ULTIME NOTIZIE E ANTICIPAZIONI. LA TRAGEDIA - Morirà qualcuno ne Il Segreto nella puntata di domani? Le anticipazioni si focalizzano sull'incendio scoppiato a El Jaral, dove i Mella hanno organizzato una festa che poi finisce in tragedia. Il disastro è causato dai fuochi d'artificio con i quali stavano giocando in casa i figli dei Mella e proprio la famiglia resta uccisa nell'incendio scoppiato durante la festa. Partono subito le indagini per risalire ai responsabili della tragedia, ma la verità non sale subito a galla. Nel mirino finisce Francisca, la responsabile più plausibile. Non perdetevi allora anche il prossimo appuntamento de Il Segreto, fissato ogni pomeriggio su Canale 5 alle 16.10, prima di Pomeriggio 5. Il sabato, invece, va in onda alle 16.00 dopo Amici e prima di Verissimo, mentre la domenica viene trasmesso in prima serata con una lunga puntata. Se vi siete persi la puntata di oggi, potete recuperarla attraverso Video Mediaset: di solito viene pubblicata dopo la messa in onda in diretta.

