INTO THE BADLANDS/ Anticipazioni puntata 26 gennaio 2017: Sunny sarà costretto ad uccidere M.K.?

INTO THE BADLANDS, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, giovedì 26 gennaio 2017, Paramount Channel trasmetterà un nuovo episodio di Into The Badlands, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il quarto, dal titolo "Due Tigri Sottomettono Il Drago". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Tilda (Ally Ioannides) corre attraverso i boschi, fingendo di essere inseguita da qualcuno solo per poter trarre in inganno dei malcapitati per ordine della madre. La Vedova (Emily Beecham) infatti continua a mettere in atto il suo piano di vendetta contro gli altri Baroni per poter ottenere il potere assoluto delle Badlands. Intanto, Sunny (Daniel Wu) continua ad addestrare M.K. (Aramis Knight) e nota che è ancora prevedibile negli attacchi, anche se è migliorato nelle figure. Più tardi, Tilda annuncia alla madre che nessuna delle reclute si presenterà all'addestramento e chiede spiegazioni riguardo alla simulazione ai danni di Quinn (Marton Csokas), in modo che risulti il reale responsabile dell'assalto all'altro Barone. Più tardi, Quinn chiede l'aiuto di Veil (Madeleine Mantock) perché lo guarisca dal tumore usando le sue conoscenze magiche. La ragazza gli rivela tuttavia che solo il padre era in grado di usare le tecniche più efficaci per la sua richiesta. Nei boschi, Sunny sottopone M.K. ad un ulteriore addestramento e decide di fare leva sull'attivazione del suo potere per mostrargli che cosa sia in grado di fare. Quinn richiede invece che il figlio risolva la situazione spinosa che si è creata con gli altri Baroni, ma Ryder (Oliver Stark) non intende accettare di agire al fianco dei suoi uomini e preferisce agire in solitaria. Quella sera, Veil riferisce ad M.K. che il libro misterioso è scritto in una lingua indecifrabile e subito dopo Sunny va su tutte le furie perché il ragazzo gli aveva detto in precedenza di sapere come arrivare alla Badlands. Mentre Ryder stabilisce un incontro per risolvere la situazione spinosa interna ai Baroni, Sunny chiede consiglio a Waldo (Stephen Lang) sul da farsi e gli viene proposto di incontrare personalmente il Re del Fiume (Lance E. Nichols) per poter guadagnare la via di fuga che sta cercando. Intanto, Jade (Sarah Bolger) rivela a Ryder di non poter portare più avanti la loro relazione clandestina, perché teme che Quinn lo ucciderebbe se scoprisse tutto. Il ragazzo invece le confessa che la seconda moglie del padre non è morta in modo naturale. Jade raggiunge quindi l'ex cameriera del Barone per scoprire la verità, che si rivela molto più macabra di quanto si aspettasse. Durante lo scontro con gli uomini di Zypher (Ellen Hollman), M.K. si ritrova ad attivare inconsapevolmente i suoi poteri. Sta quasi per uccidere Tilda, prima che la ragazza riesca a farlo ragionare, interrompendo il flusso magico. Sunny assiste alla scena e capisce che si tratta di un tranello della Vedova, avvisando immediatamente Zypher. Al loro ritorno al villaggio, scoprono che la Vedova ha approfittato della loro assenza per eliminare tutti i Falciatori, offrendo denaro in cambio della fedelità dei servitori di Quinn. Mentre il Barone incarica Quinn di portargli la rivale, la Vedova stringe un accordo con Ryder e gli chiede di consegnargli M.K. in cambio del ruolo del padre. Il Re del Fiume invece richiede a Sunny di uccidere M.K. perché responsabile di una perdita economica piuttosto grave.

INTO THE BADLANDS, ANTICIPAZIONI DEL 26 GENNAIO 2017, EPISODIO 4 "DUE TIGRI SOTTOMETTONO IL DRAGO" - Sunny riesce a guadagnare terreno per la direzione da prendere per uscire dalla Badlands nel momento stesso in cui sfrutta la sua bussula in un ritaglio del libro di Azra. Quando i campi di papavero vengono abbandonati dai lavoratori, Quinn inizia ad accusare una forte emicrania ed incarica Jade di istruire alcuni Falciatori su come raccogliere i prodotti della terra. Intanto, la Vedova fa passi da gigante in direzione di M.K., riuscendo a mettere al suo servizio alcuni degli uomini di Quinn. Waldo incarica invece a Ryder di prendere il ciondolo di M.K, appartenuto al nonno predicatore Penrith ed afferma che Azra sia solo una leggenda. Intanto, Veil chiede apertamente spiegazioni a Quinn sulla morte dei suoi genitori, facendogli notare che è stata la spada di Sunny ad ucciderli, non la sua. Mentre Sunny sorveglia la Vedova ed i suoi uomini grazie all'aiuto di Petri e Bale, Tilda avvisa M.K. che ogni volta che si taglia perde forza vitale ed infine lo cattura. Tutto questo si tradurrà in un aspro scontro fra la Vedova e Sunny, in cui sarà Bale a pagare le conseguenze: M.K. deciderà infatti di farsi un taglio pur di impedire che uccida Tilda.

