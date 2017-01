Iron Man 2 / Le curiosità sul film con Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson in onda su Italia 1 (oggi, 26 gennaio 2017)

IRON MAN 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 26 GENNAIO 2017: CURIOSITA' - Iron man 2, è il film che andrà in onda su Italia 1 oggi, giovedì 26 gennaio 2017. Azione e fantascienza sono gli ingredienti della pellicola che è stata diretta da Jon Favreau con il soggetto che è stato tratto dai fumetti di Marvel Comics e la sceneggiatura di Justin Theroux. La produzione è stata gestita da Kevin Feige con i produttori esecutivi Alan Fine, Stan Lee, David Maisel, Denis L. Stewart, Susan Downey e Victoria Alonso mentre le case di produzione che hanno aderito a questo progetto sono Marvel Studios, Fairview Entertainment e Paramount Pictures che si è occupata anche della distribuzione del film in Italia. Il montaggio è stato realizzato da Dan Lebental e Richard Pearson con gli effetti speciali che sono stati prodotti tra gli altri da Industrial Light & Magic, Double Negative e Perception. Le musiche che accompagnano i 124 minuti di film e compongono la colonna sonora sono state composte da John Debney, la scenografia invece è stata ideata da J. Michael Riva, i costumi di scena sono stati prodotti da Mary Zophres. La pellicola è stata prodotta in USA nel 2010. Curiosità - Iron Man è un personaggio dei fumetti Marvel creato da Stan Lee, Larry Lieber e Don Heck. Il suo debutto è avvenuto sulla serie Tales of Suspense nel marzo 1963. Nel settembre dello stesso anno esce il primo numero di The Avengers, il gruppo che riunisce i più noti eroi della Marvel e di cui Iron Man è un membro fondatore. Nella prima formazione ci sono Ant-Man, sua moglie Wasp, Hulk, Iron Man e Thor, uniti per combattere Loki, fratellastro di quest'ultimo. La formazione degli Avengers, almeno a livello fumettistico, è cambiata diverse volte nel corso di oltre 50 anni di avventure. L'evento più importante per la formazione è probabilmente il ritrovamento di Capitan America, eroe della Seconda Guerra Mondiale, ibernato in un blocco di ghiaccio. Oggi esistono diverse squadre di Avengers, di cui fanno parte anche Spider-Man e Wolverine.

IRON MAN 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 26 GENNAIO 2017: IL CAST - Iron man 2, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 26 gennaio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di fantascienza del 2010 che è stata diretta da Jon Favreau (Elf, Cowboys & Aliens, Il libro della giungla) ed interpretato da Robert Downey Jr. (Captain America: Civil War, Tropic Thinder, Kiss kiss bang bang), Scarlett Johansson (Lucy, Ghost in the shell, Avengers) e Gwyneth Paltrow (Amore a prima svista, Seven, Il talento di Mr. Ripley). Iron Man 2 è il seguito del film del 2008 diretto dallo stesso Favreau, che nel film interpreta anche la parte di Happy, guardia del corpo di Stark, inoltre è il terzo film del Marvel Cinematic Universe e vi compaiono diversi personaggi che stanno operano per la nascita degli Avengers. Scarlett Johansson interpreta la nuova segretaria di Stark, che si rivelerà essere la spia Vedova Nera, in missione per Nick Fury. Quest'ultimo, interpretato da Samuel L. Jackson, è il direttore dello S.H.I.E.L.D. e responsabile del progetto Avengers. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IRON MAN 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 26 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Iron Man 2 comincia 6 mesi dopo la conclusione del primo film. Tony Stark (Robert Downey Jr.), miliardario a capo delle Stark Industries, ha rivelato pubblicamente di essere Iron Man e ora i militari vogliono entrare in possesso della sua futuristica armatura. Intanto lo scienziato russo Anton Vanko (Mickey Rourke), il cui padre era stato truffato dal padre di Stark, sta meditando la sua vendetta e costruendo un'armatura basata sulla tecnologia del reattore Arc, una delle più grandi invenzioni di Stark ma costruito con il contributo, mai riconosciuto, di Vanko. Tony però sta morendo, lentamente avvelenato dal palladio che alimenta il piccolo Arc che ha nel petto e che lo tiene in vita. Nomina quindi Pepper Potts (Gwyneth Paltrow), la sua segretaria, a capo delle Stark Industries e si trova una nuova assistente, Nathalie Rushman (Scarlett Johansson). Durante una gara automobilistica Vanko, che con la sua nuova armatura si fa chiamare Whiplash, attacca Stark ma viene sconfitto. Justin Hammer, un concorrente di Stark e grande produttore di armi, ne organizza però la fuga di prigione e lo prende a lavorare per le Hammer Industries. In seguito James Rhodes (Don Cheadle), militare amico di Stark, ruba una delle armature di Iron Man per consegnarla all'esercito. Tony Stark deve ora fronteggiare la morte per avvelenamento, Whiplash alleato a Justin Hammer e recuperare la sua armatura, chiamata dall'esercito War Machine, prima che sia prodotta in serie e diventi un'arma di distruzione di massa.

