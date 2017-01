ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Concorrenti e anticipazioni: 12esima edizione poco top e molto flop? (oggi, 26 gennaio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, CONCORRENTI E ANTICIPAZIONI: IL CAST IN HONDURAS VERSO IL FLOP? (OGGI, 26 GENNAIO) - Mancano ormai solo 4 giorni all'inizio della dodicesima edizione de L'Isola dei Famosi 2017 in partenza dal prossimo 30 gennaio in prime time sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Alla conduzione ritroveremo dalle 21.10 in poi Alessia Marcuzzi con in studio l'amica Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionista. In Honduras invece, non ritroveremo Alvin bensì Stefano Bettarini, dopo la sua partecipazione polemica al Grande Fratello Vip. Chi parteciperà al programma più avventuroso della televisione italiana? Ecco il cast ufficiale: l'attore e regista Giulio Base, Eva Grimaldi, Raz Degan, Samantha De Grenet e, 11 anni dopo, Massimo Ceccherini; e ancora Nathalie Caldonazzo, il rapper Moreno, la cantante neomelodica Nancy Coppola, il chirurgo estetico Giacomo Urtis, la modella brasiliana Dayane Mello, il modello Andrea Marcaccini; assieme all'attrice hard Malena, il modello Simone Susinna e una tra l'ex tentatrice del GF Desirèe Popper e l'ex velina Giulia Calcaterra che sarà scelta dal televoto durante il corso della prima serata in diretta. In molti hanno già evidenziato le prime polemiche e, fra tutti, i telespettatori si chiedono chi sono la maggior parte dei nomi che ritroveremo in televisione alle prese con il riso, la pesca e l'apertura di cocco per la sopravvivenza. Tra i nomi meno conosciuti vi è quello di Nancy Coppola, cantante neomelodica 30enne apprezzata molto nella sua regione. Sconosciuto ai più anche il modello 28enne Andrea Marcaccini che, oltre alle passerelle è famoso per essere un influencer ed un imprenditore. Famoso per la sua barba ed i suoi tatuaggi, è nato a Messina ma è cresciuto in Romagna. Tra gli altri, vi è anche Filomena Mastromarino detta Malena, la pornostar diventata famosa grazie a Rocco Siffredi. Questa edizione però, nonostante i numerosi volti sconosciuti al gande pubblico, secondo la conduttrice regalerà notevoli soddisfazioni: siete d’accordo? Come evidenziato, la trasmissione dovrà scontrarsi per ben due volte con le ultime puntate della fiction tv “I bastardi di Pizzofalcone” e, dati i numeri che si è portata a casa, per gli amici dell’Honduras sarà proprio difficile sopravvivere al flop.

