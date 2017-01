ITALIA, MICHELE SANTORO/ Anticipazioni e ospiti puntata 26 gennaio 2017: Il mondo migliore, Emma Bonino e Luigi Di Maio in studio

ITALIA, MICHELE SANTORO: ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 26 GENNAIO 2017: LUIGI DI MAIO, EMMA BONINO E MAURO CORONA - Michele Santoro torna a far sentire la sua voce sul piccolo schermo di Rai 2: oggi, giovedì 26 gennaio 2017, va in scena un nuovo appuntamento con Italia. Il giornalista e conduttore riporta in scena il suo dirigibile nostrano con un appuntamento che prende il titolo de “Il mondo migliore”, e che vede il nostro Paese al centro, insieme a terremoti, valanghe e immigrazione. La Penisola italiana sembra essere sempre in balia di una costante emergenza: c’è un modo per costruire situazioni migliori, che impediscano a tragedie come quella che sta interessando il Centro Italia in questi giorni di coglierci ancora così impreparati? Come si può favorire e governare il rapporto che si viene a creare tra le varie comunità che ospitano i migranti e i migranti stessi in modo ottimale? C’è una via affinché l’accoglienza si liberi dalle paure e da tutti coloro che tentano in qualche modo di sfruttarla per un tornaconto personale? Tutti quesiti che Santoro si porrà in prime time, dalle 21.10, durante il nuovo appuntamento con Italia. Diversi gli ospiti e le personalità che il conduttore sarà pronto ad annunciare in studio: si parte con il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, per arrivare poi ad Emma Bonino, al duo Ficarra & Picone e a Mauro Corona, scrittore e alpinista. Non mancheranno, infine, i The Pills.

© Riproduzione Riservata.