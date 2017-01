Il Segreto / Anticipazioni puntata 27 gennaio: Alfonso segue Emilia, riuscirà a fermarla?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 GENNAIO: Alfonso seguirà Emilia. Il Segreto ci regalerà presto un nuovo tonfo al cuore per i suoi fan e tutto per via di Alfonso ed Emilia che saranno ancora protagonisti della soap nonostante la crisi e la separazione. La locandiera ha deciso di lasciare tutto e fuggire con un altro uomo, Cesar, che le ha proposto di seguirlo a Malaga dove saranno marito e moglie e non ci sarà alcun ex marito da dimenticare. Le cose non saranno così semplici visto che Alfonso seguirà la moglie e il suo neo amante fino a fuori il paese dove le chiederà, con il cuore in mano, di fermarsi e non lasciare lui e tutto quello che insieme sono stati in questi anni. Sappiamo bene che Emilia aveva chiesto anche a Matias di seguirla ricevendo un no come risposta. Sarà proprio in nome di quel figlio che hanno adottato che le cose cambieranno ed Emilia si fermerà? Lo scopriremo nella puntata di domani e in quelle che seguiranno nei prossimi giorni fino al serale di domenica.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 27 GENNAIO: LA DISPERAZIONE DI MAURICIO - I terribili fatti che saranno protagonisti della puntata de Il Segreto di domani vedranno al centro delle scene la perfida Donna Francisca? Sarà lei la mandante dell'incendio che divamperà al Jaral? Saranno queste le domande che si porrà domani Mauricio, che vedrà qualcosa di poco chiaro in questi avvenimenti concomitanti. Il capomastro avrà una certezza ovvero di avere versato l'etanolo nel vino degli invitati a La Quinta Miel, per fare in modo che perdessero i sensi, e si sentirà in colpa per avere causato l'assenza di aiuti per spegnere l'incendio al Jaral. Se infatti i Santacruz fossero stati in sé, non si sarebbero tirati indietro correndo a prestare soccorso alla famiglia Mella al gran completo. Mauricio non potrà quindi fare a meno di chiedersi se sia stata proprio Donna Francisca a progettare la distruzione della villa che lei stessa avrebbe voluto acquistare. E, a quanto pare, non si sbaglierà!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 27 GENNAIO: LA TRAGEDIA DEL JARAL - Il Segreto andrà in onda su Canale 5 anche domani pomeriggio, con le conseguenze del terribile ricatto messo in atto da Donna Francisca. Le fiamme divamperanno al Jaral e niente e nessuno riuscirà a fermarle: l'intera famiglia Mella morirà in tali terribili circostanze e la stessa fine verrà riservata alla servitù che non riuscirà a sfuggire da tale tragico evento. Nessuno correrà in loro soccorso in quanto il mandante di tale delitto sarà bene attento a fare in modo che altri abitanti di Puente Viejo siano privi di conoscenza: in quegli stessi istanti, infatti, i Santacruz e i loro invitati presenti a La Quinta per festeggiare la partenza di Eliseo da Puente Viejo cadranno in sorprendente sonno profondo. Solo qualche attimo prima, qualcuno aveva infatti versato dell'etanolo nel loro vino, facendo in modo che cadessero a terra addormentati. Al loro risveglio tutti si chiederanno cosa sia successo, ma sarà davvero molto complicato dare una spiegazione sensata...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 27 GENNAIO: EMILIA SI PREPARA A PARTIRE - Non c'è tempo da perdere per Alfonso e gli altri familiari se vorranno convincere Emilia a non partire da Puente Viejo. Nelle ultime puntate de Il Segreto, infatti, la madre di Maria ha accettato la proposta di Cesar Cardenas di trasferirsi a Malaga per iniziare una nuova vita insieme e, nonostante le iniziali perplessità, ha deciso di accettare. La sua partenza dovrà tuttavia essere organizzata nei minimi dettagli soprattutto per quanto riguarda la gestione della locanda. Chi sarà a seguire l'attività di famiglia d'ora in avanti? Oltre ai sempre presenti Prado e Matias, sarà Alfonso a rientrare in gioco, accompagnato dal fratello Ramiro. Sarà a lui che Emilia darà tutte le indicazioni necessarie per fare in modo che tutto prosegua senza intoppi. Il figlio di Rosario per il momento non sembrerà pronto ad ammettere di non poter vivere senza Emilia. Cambierà idea prima che sia troppo tardi?

