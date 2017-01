KUNG FU JUNGLE/ Su Cielo il film con Donnie Yen e Wang Baoqiang

KUNG FU JUNGLE, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 26 GENNAIO 2017: IL CAST - Kung Fu Jungle è il film in onda su Cielo oggi, giovedì 26 gennaio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola cinese del 2014 dal titolo originale Yi Gè Rén De Wu Lín: è stata diretta dal regista Teddy Chan. Gli attori principali che fanno parte del cast sono Donnie Yen, Wang Baoqiang, Young Charlie, Michelle Bai, Alex Fong e David Chiang. Il film ha avuto un grande successo in patria ed anche all'estero ed è considerato uno dei migliori esempi degli ultimi anni sulla cinematografia d'azione che vede come protagonista le arti marziali. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

KUNG FU JUNGLE, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 26 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Hahou Mo, rinomato maestro di arti marziali presso il comando di polizia cinese, uccide accidentalmente un uomo durante un combattimento e preso dai sensi di colpa decide di costituirsi. Nonostante l'uomo abbia agito in buona fede e si sia costituito il tribunale lo condanna a una pena esemplare per omicidio colposo. Passato qualche anno, diversi maestri di arti marziali della provincia iniziano a morire dopo dei combattimenti e la polizia si mette sulle tracce del loro killer. L'uomo, dopo diverse indagini viene identificato come Fung Yu-sau, un esperto di combattimenti, che però è impazzito in seguito alla morte della moglie. Il maestro ha giurato vendetta contro la sua stessa disciplina sportiva ed ha decido di uccidere tutti i suoi colleghi. Tra le vecchie conoscenze di Fung Yu-sau c'è anche Hahou Mo, che però non può toccare perché si trova in carcere. Hahou Mo capisce il modus operandi del killer e fornisce alla polizia preziosi consigli sui prossimi obiettivi ma non viene preso in considerazione dai dirigenti per la sua posizione di carcerato. Una giovane poliziotta appena passata al grado di detective, Luk Yuen-Sum, decide di dare una possibilità all'ex maestro di arti marziali e lo incontra in carcere. Hahou Mo è l'unico a portare la polizia vicino al killer, che non aspetta altro di portare a termine la sua missione e chiede a gran voce un incontro con Hahou Mo. Nel frattempo i suoi omicidi si fanno sempre più cruenti ed efferati e iniziano a coinvolgere anche persone estranee al mondo delle arti marziali e quindi impossibilitati ad avere una qualche chance di vivere. Luk Yuen-Sum si batte con il suo capo e finalmente ottiene la liberta per Mo, che può affrontare in uno scotro mortale Fung Yu-sau. L'ex maestro nonostante gli anni di assenza dal ring si dimostra all'altezza della sua fama e riesce a uccidere il killer e ottiene così anche la libertà.

