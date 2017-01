L'Intervista di Maurizio Costanzo / Maradona il primo ospite della nuova edizione (Canale 5, puntata 26 gennaio 2017)

L’INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO, MARADONA IL PRIMO OSPITE DELLA NUOVA EDIZIONE (PUNTATA 26 GENNAIO 2017) - Il debutto era fissato per la settimana scorsa: L’Intervista di Maurizio Costanzo, il talk faccia a faccia guidato dal presentatore in seconda serata Canale 5, andrà invece in onda oggi, giovedì 26 gennaio 2017, con la prima puntata. Primo, super ospite annunciato l’ex calciatore e grandissimo campione Maradona. La trasmissione guidata da Maurizio Costanzo sarebbe dovuta partire già sette giorni fa, ma ha ceduto il passo all’informazione della rete ammiraglia Mediaset dopo il terremoto che è tornato a colpire il nostro Centro Italia. Diego Armanda Maradona, soprannominato El Pibe de Oro (il Ragazzo D’Oro) e considerato uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi (da alcuni il migliore in assoluto) e rimarrà per sempre nel cuore dei napoletani e di tutti i tifosi del Napoli, grazie ai sogni che ha regalato. Proprio l’altro giorno, dopo la vittoria del Napoli contro il Milan in campionato e contro la Fiorentina in Coppa Italia, Maradona è tornato ad esultare a colpi di #ForzaNapoli sulla propria pagina Facebook ufficiale. In molti gioveranno sapendo che Alessandro Siani, come ha raccontato in un’intervista esclusiva rilasciata a Repubblica, porterà Maradona e il suo spettacolo “Tre volte 10” nuovamente al San Paolo dopo il recente spettacolo al San Carlo: “Ma sarà una cosa tutta diversa, altri ospiti, altro spirito. Sarà una serata popolare. E anche i prezzi lo saranno”, ha sottolineato l’attore. Che cosa racconterà più tardi Maradona ai microfoni de L’Intervista di Maurizio Costanzo? La messa in onda è prevista per le 23.30.

