LA LETTERA SCARLATTA/ Su Iris il film con Demi Moore e Gary Oldman, alla regia Roland Joffè (oggi, 26 gennaio 2017)

LA LETTERA SCARLATTA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 26 GENNAIO 2017: IL CAST - La lettera scarlatta, il film in onda su Iris oggi, giovedì 26 gennaio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola dal genere storica del 1995 che è stata diretta da Roland Joffè (Mission, Urla del silenzio, There be dragons: Un santo nella tempesta) ed interpretato da Demi Moore (Ghost - Fantasma, Proposta indecente, Striptease), Gary Oldman (Dracula di Bram Stoker, Leon, Il quinto elemento) e Robert Duvall (Apocalypse now, The judge, Terra di confine - Open range). La trama del film è tratta dall'omonimo romanzo di Nathaniel Hawthorne. Pubblicato nel 1850, La lettera scarlatta è considerato uno dei primi grandi romanzi della narrativa statunitense ed è tutt'oggi uno dei libri più venduti in America. Da questo romanzo sono stati tratti diversi film fin dagli albori del cinema. Il primo è stato diretto nel 1926 da Victor Sjostrom, con la leggendaria Lilian Gish, diva assoluta del cinema muto ma attiva come attrice fino agli anni '80, nei panni di Hester. Da segnalare anche l'adattamento diretto da Wim Wenders (Il cielo sopra Berlino, Lo stato delle cose) nel 1973. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA LETTERA SCARLATTA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 26 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Massachusetts, anno 1667. Hester Prynne (Demi Moore) è la giovane moglie di un colono partito in guerra contro gi indiani. Conosce il reverendo Arthur Dimmesdale (Gary Oldman) e i due si innamorano, ma decidono di comune accordo di non frequentarsi. Quando Roger (Robert Duvall), il marito di Hester, viene dato per disperso però i due non hanno più ostacoli e diventano amanti. Roger però è riuscito fortunatamente a salvarsi, ma quando ritorna dalla moglie scopre che quest'ultima è incinta di un altro uomo. Hester viene quindi arrestata e processata come adultera. La sua pena sarà portare una lettera A scarlatta, l'iniziale di "adultera", cucita agli abiti che identificherà davanti a tutti la sua colpa. Roger però non è soddisfatto, e decide di cercare l'amante della moglie, il cui nome, Hester non ha voluto confessare durante il processo. Finirà però per uccidere un innocente e causare addirittura una nuova guerra indiana. Quest'ultima potrebbe essere la condanna definitiva per Arthur e Hester, braccati dai nativi, ma anche l'occasione per darsi alla fuga e ricostruirsi una vita insieme altrove.

