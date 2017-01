LOREDANA MARTORI/ La concorrente conquisterà il giudice Barbieri? (Masterchef Italia 6, oggi 26 gennaio 2017)

LOREDANA MARTORI, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE - (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Nella puntata di Masterchef Italia 6, andata in onda giovedì 19 Gennaio, la concorrente Loredana Martori è riuscita a spiccare grazie alla sua determinazione e alla sua creatività: sangue calabrese e una passione viscerale per la cucina, studio e grinta sono di sicuro le preziose basi della sua personalità. Nella Mistery Box della puntata, i concorrenti devono preparare un piatto intrigante per una cena, ma soprattutto un post cena romantico, e hanno a disposizione degli ingredienti molto saporiti e per niente afrodisiaci, come la trippa, la verza, la cipolla, l'aglio nero, il peperone, l'aringa, la sardella e soprattutto il persistente formaggio Puzzone di Moena: alla domanda dei quattro giudici, che la solleticano su quale sia il suo grado di romanticismo, Loredana risponde di essere molto pratica e di preferire la seduzione più sottile, quella del calzino stirato per il proprio marito: la risposta genera ilarità e simpatia, ma la concorrente dimostra immediatamente di non scherzare affatto, presentando un piatto che riesce ad entrare tra i migliori, una zuppetta piccante di fagioli borlotti, aglio nero e trippa, con all'interno un cuore di formaggio. La ricetta è molto apprezzata soprattutto da Mister Joe Bastianich, che la valuta piena di amore. Nella Invention, Loredana deve cucinare un piatto utilizzando il pesce San Pietro, da combinare con ingredienti speciali tra cui rapa bianca, liquirizia, dragoncello, scampi, pane in cassetta e arancia: il piatto è ispirato ad una ricetta del grande chef stellato Heinz Beck, l'ospite eccelso di questa puntata. Loredana presenta, davanti agli occhi dell'esperto, una ricetta intitolata Filetto e guancia di San Pietro, che Beck valuta croccante e aromatica: grazie alla perfetta realizzazione del piatto, la concorrente vince l'Invention. Con questa sudata vittoria, Loredana ha la possibilità di essere caposquadra nell'esterna, e di scegliere, oltre al menu, i componenti della sua brigata: ci troviamo a Santorini, in Grecia, e i concorrenti devono preparare il pranzo per un tipico matrimonio, a base di antipasti, agnello, aragosta e una serie infinita di salse come la tipica tzatzichi. Grazie a determinazione, coesione e solidarietà, la sua squadra rossa ha la meglio su quella blu, e Loredana, assieme ai suoi compagni, riesce a salire in balconata ed evitare la tanto agognata Pressure.

LOREDANA MARTORI, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Loredana, giovane calabrese, è partita in sordina, quatta quatta, ma nelle ultime puntate sta dimostrando una forte preparazione e una grande caparbietà, oltre al cipiglio tipico di donna del meridione: molto seria, trova difficoltà ad esprimere le proprie emozioni e risulta spesso algida. Probabilmente tutto ciò è causato dalla timidezza, poichè non è per nulla fredda o glaciale, anzi, la concorrente ha dimostrato di credere nei valori forti della solidarietà e dell'umiltà, senza sgomitare mai i compagni, pur seguendo la propria strada con fermezza e decisione: proprio per questa sua sicurezza, apparente, il giudice chef Bruno Barbieri la prende spesso di mira e la rimprovera di non ascoltare i suggerimenti facendo spesso di testa propria.

LOREDANA MARTORI, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA ACCADRA' QUESTA SERA? (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - I telespettatori hanno compreso le potenzialità di Loredana, e si aspettano nelle prossime puntate dimostri i suoi lati più fragili, si augurano che la concorrente si sciolga e si faccia conoscere ed apprezzare a tutto tondo, non solo per la sua colorita testardaggine. Gli appassionati del programma sanno che Masterchef non è solamente un talent culinario, ma una vera e propria partita di emozioni e dinamiche: chissà se Loredana riuscirà a conquistare l'approvazione di giudice Barbieri, che la bacchetta in continuazione, un po' serio, un po' per gioco. Loredana cucinerà per un'associazione di ragazzi non vedenti, e avrà la possibilità di esprimere sensazioni e stati d'animo attraverso il profumo e i sensi del gusto e dell'olfatto, un bel banco di prova per la concorrente.

