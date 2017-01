MARGHERITA RUSSO / Piccola ma tanto energica e fantasiosa, vincerà la Mistery Box? (Masterchef Italia 6, oggi 26 gennaio 2017)

MARGHERITA RUSSO, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Nell'ultima puntata di Masterchef Italia 6, andata in onda giovedì 19 Gennaio, Margherita Russo riesce a spiccare nella Mistery Box e presentare un piatto che entra nella rosa dei migliori tre: in questa prova i concorrenti devono riuscire a realizzare una ricetta passionale e seducente, che invogli un post cena piccante, utilizzando degli ingredienti per niente romantici e sociali, dei veri sex killer: verza, trippa, cipolla, peperone giallo, carne di pecora, sardella, aringa e formaggio Puzzone di Moena sono tra gli elementi a disposizione. Margherita intitola la sua creazione Eros nel piatto, ed è costituita da un involtino di verza con aringa su un letto di peperoni e cipolla caramellata: la ricetta riceve le lodi di chef Bruno Barbieri, che ne apprezza la sapidità, il gusto e i colori. Nella Invention, Margherita deve invece cucinare un piatto utilizzando il pesce San Pietro abbinandolo in maniera creativa alla liquirizia, agli scampi, all'arancia e al pane, al cospetto di un grande della cucina internazionale, lo chef stellato tedesco Heinz Beck: il suo 'San Pietro che abbraccia lo scampo' è un piatto ben riuscito, che le dà la possibilità di salvarsi dall'eliminazione e di partecipare alla prova in esterna che si tiene nell'Isola di Santorini, in Grecia, durante un tipico matrimonio greco, rinomato per abbondanza e opulenza, come lo ricorda anche il mondo cinematografico. In questa sede, nella brigata blu capitanata dalla verace Mariangela, la nostra Margherita dovrà utilizzare tutti i suoi profumi mediterranei per cucinare il banchetto composto da una serie di antipasti, spiedini, feta fritta, involtini di riso in foglia di vite, pita, salsa tzatzichi e agnello alla greca: sfortunatamente, l'aragosta della squadra rossa ha la meglio e Margherita finisce direttamente alla Pressure. Questa volta la prova consiste nel giocare ad una virtuale asta organizzata da Mister Joe Bastianich, dove i concorrenti devono conquistarsi gli ingredienti, pagando con i minuti del proprio tempo a disposizione per cucinare; Margherita compra il dentice, da abbinare a cipolla di Tropea, lime e peperoncino, avendo venti minuti. Il suo 'Crudo e Cotto', una tartare di dentice, lime e peperoncino, desta perplessità, ma Margherita riesce a salvarsi ancora una volta dopo la terza Pressure consecutiva.

MARGHERITA RUSSO, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: I SUOI PREGI (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Margherita sta cercando il riscatto da degli studi che non le piacciono, in magistratura, e desidera dedicarsi alla sua passione viscerale, la cucina: in queste puntate di Masterchef, la giovane sta dimostrando tutta la sua carica e determinazione, con piatti che rispecchiano sensibilità e tutti i profumi del Sud d'Italia. Educata e rispettosa, dopo un inizio in silenzio, sta piano piano librando le sue ali per volare in cieli limpidi e ricchi di soddisfazioni: una piccola e minuta guerriera con tante cose da dire e tanto da dimostrare, una ragazza che dopo il primo momento impacciato e timido, si appresta a combattere in cucina con forza e coraggio, e tanta fantasia.

MARGHERITA RUSSO, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA ACCADRA' QUESTA SERA? (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Nelle prossime puntate di Masterchef Italia 6, Margherita dovrà affrontare una nuova Mistery e una nuova Invention, con nuovi ingredienti e nuove sfide, rinnovati trucchi e trappole dietro l'angolo: gli appassionati del talent culinario italiano si aspettano una Margherita ancora più agguerrita, attraverso le armi dei coltelli e dei fornelli. Chissà se la concorrente dagli occhi grandi e dal sorriso contagioso, riuscirà ancora una volta a conquistare il cuore dei quattro giudici: nella prova in esterna, le anticipazioni vedono i concorrenti cucinare per un'associazione di persone non vedenti, un'ottima occasione per preparare piatti buoni e profumati che accarezzano i sensi prima dell'olfatto, e poi del gusto. Una sfida, un'opportunità e il motivazione giuste per la svolta decisiva.

