MARIA ZACCAGNI/ Sarà lei la prossima a lasciare la cucina? (Masterchef Italia 6, oggi 26 gennaio 2017)

MARIA ZACCAGNI, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELL'ULTIMA PUNTATA (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Nell'ultima puntata di Masterchef Italia 6, la palermitana Maria non è ancora riuscita a spiccare per bravura e determinazione. Durante la Mistery Box, i concorrenti devono riuscire a realizzare un piatto seducente con degli elementi dal profumo persistente come la trippa, la sardella, la cipolla, il peperone giallo, i fagioli borlotti, la verza e il formaggio Puzzone di Moena: il compito è quello di equilibrare questi sapori forti e creare una ricetta armoniosa. Maria non riesce a convincere i quattro giudici, e non entra nella rosa dei primi tre piatti migliori: nell'Invention, invece, rischia addirittura di essere eliminata a causa di una preparazione sbagliata. In questa prova, la concorrente si trova di fronte il rinomato chef stellato Heinz Beck, e la possibilità di stupirlo cucinando un piatto con pesce San Pietro, rapa bianca, liquirizia, arancia, scampi, pomodoro, pane in cassetta, tutti elementi prelibati provenienti da una delle ricette del grande cuoco tedesco.

Il suo Incontro con San Pietro in riduzione di arancia, però, non convince affatto nè i giudici nè Beck, a causa del succo di agrume che sovrasta tutti gli altri profumi: nonostante questo errore, riesce a salvarsi e prepararsi all'esterna, che si terrà in Grecia, nell'Isola di Santorini. Viene qui scelta dalla collega Loredana, vincitrice della Invention, per preparare un pranzo di nozze tipico greco a base di antipasti, feta fritta, involtini dolmades di riso in foglia di vite, pita, aragosta e salsa tzatzichi: grazie alla solidità della squadra, Maria e i suoi componenti vincono e la concorrente può salire tranquillamente in balconata ed evitare la Pressure.

MARIA ZACCAGNI, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Maria è la concorrente forse più dolce e amabile dell'intera squadra di Masterchef, ma per ora non ha ancora brillato per bravura o personalità, salvandosi spesso per il rotto della cuffia e riuscendo a scampare diverse situazioni: ama ed è esperta di profumi locali, prodotti regionali della sua terra, la Sicilia, e predilige le cose semplici, che sono spesso le più complicate e difficili da realizzare. Deve ancora attingere da tutta la sua bravura, dalla sua competenza e dalla sua dolcezza e sensibilità, per realizzare il piatto dei sogni che rispecchi il suo intento, quello di cucinare e migliorare la propria vita: Maria, collaboratrice forte in brigata, ha bisogno di quello scatto, di quell'azzardo in più per osare e stravolgere le regole, per una volta, e uscire forte e illuminata di tutta la sua personalità.

MARIA ZACCAGNI, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA ASPETTARCI DA LEI? (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Chi ama il programma, e chi ha a cuore questa giovane moglie siciliana contabile, vorrà che lasci presto i suoi numeri e i suoi conti, e che si liberi in piatti che sprigionano passione e voglia di emergere: nella prossima puntata la concorrente dovrà affrontare una nuova Mistery e una nuova Invention, e gli appassionati di Masterchef si augurano che riesca a trovare gli ingredienti adatti a disegnare perfettamente se stessa e la sua ricetta. Nella prova in esterna, le anticipazioni vedono i concorrenti cucinare per un'associazione di ragazzi non vedenti, un'occasione perfetta per esprimere ancora maggiormente la propria bravura e il proprio essere attraverso i sensi dell'olfatto e del gusto.

