MARIANGELA GIGANTE/ Tutti contro di lei, riuscirà a trovare dei complici? (Masterchef Italia 6, oggi 26 gennaio 2017)

MARIANGELA GIGANTE, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELL'ULTIMA PUNTATA (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Nella puntata di Masterchef Italia di giovedì 19 Gennaio, anche l'esplosiva concorrente Mariangela Gigante ha fatto parlare di sè. Ma procediamo con ordine: nella Mistery Box, la concorrente materana si è dovuta improvvisare geisha, e realizzare un piatto romantico e seducente avendo a disposizione degli ingredienti alquanto bizzarri e poco predisposti ad una serata a lume di candela, come la trippa, la carne di pecora, la verza, la cipolla, la sardella, l'aringa e il formaggio Puzzone di Moena: Mariangela, che ha conquistato suo marito prendendolo per la gola, non si dà per vinta e realizza un piatto preparato con il pesce e impreziosito dalla spezia del peperoncino. Sfortunatamente, però, questa ricetta non riesce a stregare i quattro giudici e non entra nella rosa dei primi tre. Nell'Invention Test, Mariangela si trova a dover cucinare il San Pietro, attraverso una serie di ingredienti decisi dal vincitore della Mistery Box, Valerio, tra cui scampi, dragoncello, pomodoro, rapa bianca, mandorle, pane e arancia: tutto questo caleidoscopio di elementi fa parte di una delle tante opere dello stimato chef stellato Heinz Beck, ospite di questa puntata. Il piatto della concorrente, intitolato Esodo, è composto da un medaglione di pesce San Pietro servito sopra una tartare di scampi: nonostante qualche intoppo, la ricetta è ben riuscita e Mariangela riesce ad arrivare all'esterna dove sarà protagonista, in quanto vestirà i panni di caposquadra color blu. Ci troviamo in Grecia, in particolare nell'isola di Santorini, e i concorrenti devono preparare un pranzo di nozze con ricette tipiche greche tra cui antipasti di feta fritta, pita, salsa tzatzichi, polpette di zucchine allo yogurt, dolmades, polpo, agnello con insalata greca e aragosta. La squadra di Mariangela, nonostante l'impegno, perde, e i concorrenti sono tutti rimandati alla Pressure: un colpo di scena, un vero e proprio colpo di teatro dà all'avvocato la possibilità di salvarsi, e Mariangela sale in balconata.

MARIANGELA GIGANTE, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: I SUOI LATI PIU' SCURI (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - La concorrente, messa alle strette, ha davanti a sè una possibilità: salvare un componente della propria squadra, quello più meritevole, o se stessa. Di fronte a questa occasione, sicura e determinata, opta per la seconda strada, e questo comportamento avrà di sicuro delle grosse conseguenze e muoverà dinamiche sempre nuove all'interno del programma. Mariangela, in questa puntata, ha dimostrato di essere una valida concorrente, ma piano piano stanno emergendo anche i lati più bui e oscuri di una solarità lampante e forse apparente, lati quasi inaspettati: la concorrente si è mostrata all'interno della brigata carica ma chiassosa e confusionaria, e nel momento di salvarsi, non ha guardato in faccia a nessuno, esprimendo quindi uno spiccato individualismo.

MARIANGELA GIGANTE, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA ACCADRA' QUESTA SERA? (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - I telespettatori, dalle prossime puntate, hanno una visione più chiara della concorrente, rampante avvocato di Matera, e si aspettano una coerenza diversa, degli sviluppi all'interno della squadra che non possono non risentire dei fatti appena accaduti. Nella puntata di giovedì 26 Gennaio, le anticipazioni vedono una Mariangela in difficoltà che lotta con gli elettrodomestici, caricando se stessa e auto motivandosi: ne vedremo delle belle, soprattutto durante l'esterna dedicata ad un'associazione per non vedenti, che saranno di sicuro giudici sensibili e molto esigenti.

