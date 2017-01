Marilyn / Le curiosità sul film con Michelle Williams in onda su Rai Movie (oggi, 26 gennaio 2017)

MARILYN, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 26 GENNAIO 2017: CURIOSITA' - Marilyn, è il film che andrà in onda su Rai Movie oggi, giovedì 26 gennaio 2017. Una pellicola dal genere biografica e drammatica che è sttaa diretta da Simon Curtis con il soggetto che è stato tratto dai diari di Colin Clark, la sceneggiatura invece è stata curata da Adrian Hodghes e la produzione è stata firmata da David Parfitt con Bob e Harvey Weinsten. Le case di produzione che hanno appoggiato il progetto sono BBC Films, The Weistein Company, Lipsync Productions, Trademark Films e UK Film Council. La distribuzione in Italia è stata gestita dall'azienda Lucky Red, il montaggio invece è stato realizzato da Adam Recht e la scenografia è stata prodotta da Donal Woods. Il film è stato prodotto nel Regno Unito nel 2011 con la durata di 96 minuti.

MARILYN, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 26 GENNAIO 2017: IL CAST - Marilyn, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 26 gennaio 2017 alle ore 21.20, una pellicola biografica di produzione inglese del 2011, è stata diretta da Simon Curtis. La storia si basa su una serie di diari privati pubblicati nel 1995 dal cineasta Colin Clark. L'uomo durante la gioventù ebbe modo di lavorare come assistente alla regia per il film Il Principe e la Ballerina del 1957 e nel suo racconto parla della settimana trascorsa insieme alla diva hollywoodiana Marilyn Monroe. Gli attori principali che fanno parte del cast sono Michelle Williams, Kenneth Branagh, Eddie Redmayne, Dominic Cooper, Dougray Scott, Julia Ormond, Judi Dench, Derek Jacobi ed Emma Watson. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

MARILYN, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 26 GENNAIO 2017: Colin Clark, fresco di laurea nell'estate del 1956 si reca a Londra per cercare di entrare nell'industria cinematografica. Il ragazzo appartiene a una famiglia aristocratica agiata ma sogna di lavorare nel mondo dei film. Grazie alle sue conoscenze diventa secondo assistente nella prossima produzione di Lawrence Olivier, il ragazzo aveva conosciuto il regista inglese con la moglie Vivien Leigh a una festa. Il film è una commedia romantica e Lawrence oltre alla regia avrà anche il ruolo di attore principale, mentre la protagonista femminile sarà la diva americana Marylin Monroe. Il primo compito affidato al ragazzo è quello di trovare un appartamento per l'attrice, che al seguito ha la sua insegnante di recitazione, l'assistente e il marito. Marylin ha da poco sposato il drammaturgo Arthur Miller e per i due la visita in Inghilterra coincide anche con la luna di miele. I paparazzi non ci mettono molto a scoprire l'abitazione ma Colin si rivela più abile del previsto e dice a Olivier di aver affittato anche una seconda casa per ogni evenienza. Nel frattempo il ragazzo inizia ad ambientarsi sul set della pellicola e conosce Lucy, una graziosa sarta addetta al guardaroba con cui stringe amicizia. L'arrivo di Marylin e del suo seguito a Heathrow è accolto da grande clamore mediatico. L'attrice non si risparmia e mostra tutto il suo fascino e la sua rinomata ironia durante la conferenza stampa. Il primo giorno di lavorazione sul set per Olivier iniziano i problemi, l'attrice è in ritardo con la lettura del copione e non riesce a entrare nel personaggio, con grande disappunto per tutta la produzione. Marylin inizia a fare i capricci sul set, arriva in ritardo e dimentica le sue battute ma gli altri attori sembrano comprensivi, in particolare Sybil Thorndike, conclamata attrice teatrale che riconosce alla giovane collega di essere una diva americana. Colin prova subito empatia per Marylin e un giorno quando va a prenderla a casa la trova in lacrime dopo un brutto litigio con il marito. La donna ha scoperto che il drammaturgo sta scrivendo un'opera teatrale che sembra prenderla in giro. Miller lascia l'Inghilterra per sopraggiunti impegni lavorativi e Colin ha l'incarico di intrattenere l'attrice fuori dal set, facendola svagare tra i monumenti storici e la campagna inglese. Colin si sente sempre più attratto da Marylin, soprattutto dalla sua fragilità e Lucy si accorge di questa nuova situazione e rompe con il ragazzo. Una notte Colin viene svegliato nel cuore della notte da una telefonata e deve precipitarsi a Parkside, dove si trova la residenza di Marylin, perché la donna piange disperata. Al medico l'attrice dirà di aver avuto un aborto spontaneo. Colin e Marylin continuano a passare sempre più tempo insieme e finiscono anche per baciarsi e trascorrere una notte insieme. Con il ritorno di Arthur in Inghilterra, Marylin stronca l'infatuazione di Colin e si concentra solo sulla fine delle riprese. Nel finale l'attrice ringrazia l'assistente alla regia e torna in America, spezzandogli il cuore.

