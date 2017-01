MASTERCHEF ITALIA 6/ Ed.2017, sesta puntata: diretta, concorrenti ed eliminati. Come se la caveranno con la pasticceria? (oggi, 26 gennaio 2017)

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 SESTA PUNTATA: DIRETTA E CONCORRENTI, CHI È RIMASTO IN GARA E CHI SARÀ ELIMINATO? (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Non un percorso proprio fortunato per Marco Vandoni a MasterChef Italia 6: il cooking talent show di Sky Uno è pronto a tornare sul piccolo schermo stasera, giovedì 26 gennaio 2017, in seguito all’eliminazione del concorrente la settimana scorsa. Dopo diverse prove in esterna saltate a causa delle decisione dei capitani o dei compagni di squadra (che hanno fatto in modo che finisce direttamente al Pressure Test), Marco Vandoni ha dovuto rinunciare al grembiule di MasterChef Italia. Ma non è stato l’unico Marco a lasciare le cucine del programma: anche Marco Moreschi, fregato da un guazzetto, ha detto addio al suo sogno. Lo spettacolo, in ogni caso, continua: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Carlo Cracco sono pronti a tornare in scena con nuove prove, nuove ricette e nuove richieste in grado di mettere in crisi gli aspiranti chef. Sono rimasti in 14 tra i banconi della cucina, e dunque più tardi ritroveremo in scena Giulia Brandi, Mariangela Gigante - che ha provato a riallacciare i rapporti con la giovane Margherita dopo la prima prova in esterna - Michele Ghedini, Maria Taccagni, Margherita Russo, Daniele Cui, Gabriele Gatti, Gloria Enrico, Roberto Perugini, Michele Pirozzi, Cristina Nicolini, Valerio Braschi, Loredana Martori e Barbara D’Aniello. Chi saranno i prossimo eliminati di MasterChef Italia 6?

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 SESTA PUNTATA: DIRETTA E CONCORRENTI, QUALI SARANNO LE PROVE DI OGGI? (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - MasterChef Italia 6 ha già messo alla prova tutti i concorrenti sfidandoli a cucinare senza utilizzare il sale: la Mystery Box della serata puntata in programma stasera - giovedì 27 gennaio - non sarà tanto sorprendente per la scelta degli ingredienti, quanto più per un’altra decisione, comunque in grado di mandare in crisi anche i più talentuosi tra i fornelli. Tutti gli aspiranti chef che ancora indossano il grembiule dovranno realizzare un piatto senza utilizzare uno degli oggetti tra i più comunemente usati un cucina: di che cosa si tratterà? Subito dopo la Mystery, come sempre, arriverà il tanto temuto Invention Test, al termine del quale ci sarà una nuova eliminazione. Il tema - tra i più temuti tra tutti i volti di MasterChef - è la pasticceria: come se la caveranno i 14 sfidanti tra zucchero e creme? La prova in esterna della sesta puntata di MasterChef Italia 6 sarà invece ambientata presso l’Istituto per Ciechi di Milano: ogni brigata dovrà preparare una cena per 35 persone non vedenti. L’obiettivo, che ricalca la proposta dell’Istituto, è quello di riuscire a trasmettere le sensazioni più forti e intense andando appunto a stimolare il senso del gusto. Al termine, prenderà il via anche un nuovo Pressure Test, che decreterà il secondo eliminato della sesta puntata. Pronti?

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 SESTA PUNTATA: ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - MasterChef 6 entra nel vivo e la puntata della settimana scorsa ne è la dimostrazione pratica. La sesta edizione del cooking talent show torna in scena oggi in prime time con il sesto episodio in programma: vediamo in breve quello che è successo la scorsa settimana. Ospiti e tante sorprese per il cooking show più famoso della televisione italiana. La Mystery Box contiene con trippa, aringa, cipolla, cavolfiore, puzzone di Moena e tanti altri ingredienti abbastanza inusuali. L'obiettivo è quello di preparare un piatto che aiuti ad avere successo a letto: stiamo parlando ovviamente dei giudici, che si affidano alla cucina dei loro concorrenti per divertirsi. Cannavacciuolo tira fuori il primo consiglio, ovvero quello di non cucinare troppo gli elementi decisi, che possono arrivare ad avere un gusto troppo forte. Si parte con Margherita, proseguendo poi con Valerio. Si passa poi alle tre cloches, con una base di alcune ricette famose di Beck. Valerio deve sceglierne uno e cercarlo di utilizzare in modo creativo. Il concorrente usa Scampi, mandorle, rapa bianca, arancia e San Pietro. Tutti gli ingredienti devono essere utilizzati in ben 45 minuti. Intanto Beck sembra non risparmiare nessuno, con consigli alquanto particolari a tutti i concorrenti. Alcune lodi e alcuni rimproveri sono alla base dei giudizi del tre stelle Michelin: la migliore della prova è Loredana, mentre Marco, Maria e Marco sono i peggiori. E quello che uscirà sarà proprio Marco Moreschi. Si passa dunque all'esterna, che in questa puntata si svolgerà in Grecia. Solita scelta di brigata, con Loredana che forma la sua squadra. Ovviamente il menu prevede tantissimi piatti greci pronti ad essere assegnati. La prova di oggi consiste nel preparare da mangiare per un matrimonio greco di cinquanta invitati. La scelta del capitano blu ricade su Mariangela, mentre Cannavacciuolo suggerisce i napoletani, che sono abili nel preparare i matrimoni. Il tutto dovrà essere cucinato in due ore: sarà questo il tempo limite della prova di oggi. Mentre tutti danno i consigli, Bastianich si diverte in Grecia: ovviamente lui è molto più personaggio rispetto ai colleghi. La squadra Blu brucia la feta fritta, mentre Loredana non riscuote le simpatie dei propri compagni. Nel frattempo l'esterna si anima, con i giudici che comunque cercano di divertirsi con gli sposi. Il verdetto finale è implacabile: è la brigata rossa a vincere questa prova. Questo vuol dire che andranno al Pressure test i loro avversari. Si parte dunque con gli ingredienti principali per poi scegliere i complementari. Un solo ingrediente principale e sessanta minuti da poter spendere nell'asta. Dopo gli assaggi, arriva il verdetto dei giudici: è Marco Vandoni ad abbandonare Masterchef, anche per via dei suoi errori. Lo stesso concorrente lo ammette e parla dei suoi limiti tecnici.

