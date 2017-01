MICHELE GHEDINI/ La sua amicizia con Vittorio lo salverà? (Masterchef Italia 6, oggi 26 gennaio 2017)

MICHELE GHEDINI, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Il 19 Gennaio 2017 è andata in onda l'ultima puntata del reality Masterchef Italia, dedicato al mondo della cucina. Uno dei protagonisti di questo episodio è stato sicuramente il giovane concorrente Michele Ghedini. All'inizio della puntata di Masterchef, del 19 Gennaio, Michele ha dovuto affrontare la prova della Mistery Box. In particolare Ghedini ha dovuto preparare un piatto afrodisiaco, entro 45 minuti. Prima di iniziare a cucinare, il concorrente ha detto ai giudici che di solito conquista le donne preparando del sushi e che quindi sapeva benissimo cosa cucinare per la sfida. Nonostante la sua sicurezza, Ghedini non è riuscito ad aggiudicarsi la Mistery Box, che invece è stata vinta dal concorrente Valerio. Il giovane cuoco è stato molto contento del fatto che Valerio si sia aggiudicato la sfida, in quanto i due sono molto amici e si sostengono a vicenda. In seguito, Michele ha dovuto affrontare il temibilissimo Invention Test. La prova consisteva nel realizzare un piatto a base di scampi, utilizzando come contorno ingredienti tipo l'arancia, la liquirizia, le mandorle e i pomodori. Alla fine della sfida, i piatti sarebbero stati giudicati dal famosissimo chef Heinz Beck. Ad un certo punto, Beck ha parlato, dicendo che, quando si prepara un piatto, la cosa più importante è mantenere l'ordine in cucina e Ghedini ha mostrato di essere d'accordo con lo chef, applaudendo con convinzione.

Purtroppo il piatto del giovane cuoco non era un granchè e Michele non è riuscito a vincere l'Invention Test. Al termine della prova comunque Ghedini si è complimentato con Loredana, il cui piatto è stato considerato il migliore da Heinz Beck. Successivamente, nell'ultima puntata di Masterchef, è stata fatta vedere una prova esterna a cui sono stati sottoposti i concorrenti del reality. Michele, insieme con i suoi compagni, si è recato a Santorini. A tutti i concorrenti è stato affidato il compito di preparare il pranzo di nozze per cinquanta invitati e allietare così il giorno più bello per due giovani innamorati. Michele è stato scelto, dal compagno Valerio, come uno dei componenti della Brigata Blu. Con il suo team, Ghedini ha dovuto preparare prima degli antipasti con polpette di zucchine allo yogurt e feta fritta, e successivamente l'aragosta con insalata greca. Purtroppo, alla fine, Ghedini e la sua squadra Blu hanno perso la prova esterna a Santorini e il giovane cuoco, insieme con suoi compagni, è andato al Pressure Test. L'ultima prova consisteva nell'aggiudicarsi in un'asta degli ingredienti, con i quali cucinare un piatto che potesse colpire i giudici. Michele, alla fine, ha superato il Pressure Test, riuscendo a rimanere un concorrente di Masterchef Italia. Ghedini si è comunque dispiaciuto parecchio per l'eliminazione dell'altro concorrente Marco Vandoni.

MICHELE GHEDINI, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: I SUOI PREGI E DIFETTI (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Nell'ultima puntata di Masterchef Italia, andata in onda il 19 Gennaio 2017, uno dei protagonisti principali è stato il cuoco Michele Ghedini. Michele ha dimostrato, nonostante alcune insicurezze derivanti dalla sua giovane età, di sapersela cavare e di essere in grado di affrontare le prove a cui è stato sottoposto. Ghedini ha molto talento, anche se sicuramente la sua inesperienza potrebbe compromettere la sua permanenza all'interno del reality. Tra i pregi di Michele, che si sono evidenziati anche nell'ultima puntata di Masterchef Italia, ci sono sicuramente l'essere molto creativo e fantasioso e l'essere furbo e sveglio. Tra i difetti di Ghedini ci sono certamente la sua inesperienza e la mancanza di sicurezza.

MICHELE GHEDINI, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA CI ASPETTOAMO DA LUI? (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - In questa puntata di Masterchef Italia, ci si aspetta che Michele sia sempre messo alla prova dai giudici e che Ghedini si trovi in delle situazioni che lo metteranno certamente in difficoltà, riuscendosela comunque a cavare.

