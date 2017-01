MICHELE PIROZZI/ Dalle bare ai fornelli, vincerà la prova in esterna? (Masterchef Italia 6, oggi 26 gennaio 2017)

MICHELE PIROZZI, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Le puntate dell'edizione del 2017 di MasterChef 6 composte da due episodi, vanno in onda stasera 26 Gennaio come tutti i Giovedì, a partire dalle h. 21,15 su Sky Uno. Nella puntata di oggi tra i concorrenti c'è Michele Pirozzi che continua la sua avventura nella cucina più seguita d’Italia. Il trentacinquenne di San Felice a Cancello in provincia di Caserta laureato in Sociologia, com'è noto di professione fa il venditore di articoli funerari ed è un grande appassionato di cucina. Michele adora inventare i suoi piatti di sana pianta, nei quali sostiene di aggiungere sempre un ingrediente segreto. Reduce dal divertente siparietto in cui viene deriso da Bastianich per l'incapacità di pronunciare il nome del piatto a base di Worchestershire, da lui stesso inventato, è salvo e ha superato la quinta puntata di MasterChef della settimana scorsa, nonostante i rimproveri durante la preparazione del piatto a base di carne di cervo. La Mystery Box della quinta puntata prevedeva la preparazione di ricette con Puzzone di Moena, cipolla, trippa, aringa, cavolfiore e molti altri ingredienti del tutto inusuali, selezionati da Cannavacciuolo, Barbieri, Bastianich e Cracco che come al solito hanno cercato di mettere in crisi (e ci sono riusciti) gli aspiranti chef. La puntata si è conclusa con l'eliminazione di due concorrenti perchè dopo varie prove in esterne saltate, si è andati direttamente al Pressure Test, dove Marco Vandoni e Marco Moreschi hanno dovuto abbandonare MasterChef. Il primo a causa dei suoi innumerevoli errori, da lui stesso ammessi, il secondo ha detto addio al suo sogno, fregato da un banale guazzetto. Intanto Michele Pirozzi ha evidenziato la sua innata capacità di sperimentare la combinazione tra gli ingredienti più strani e le sue amate spezie, affiancata da quella passione che gli hanno consentito di ottenere la sufficienza, anche se stiracchiata a causa dell'impiattamento del piatto di cervo, seppur egregiamente elaborato e cotto alla perfezione.



MICHELE PIROZZI, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA ACCADRA' QUESTA SERA? (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Nella puntata di stasera accanto a Michele Pirozzi sono rimasti in gara: Mariangela la quarantenne avvocato penalista di Matera, Giulia la 31enne commerciante di Fermignano, Maria la 30enne barese, gli studenti Margherita di Palermo e Michele di Mantova, il casalingo Daniele di Selargius, l'architetto Gabriele di Torino, la barista ligure Gloria, l'operaio di Predappio Roberto e con lui gli altri romagnoli Cristina di San Marino e Valerio di Santarcangelo, infine la calabrese Loredana e l'estetista veronese Barbara. In questa sesta puntata la Mystery Box è particolare perchè stavolta le difficoltà non riguardano la scelta degli ingredienti, bensì il divieto di usare un particolare attrezzo praticamente indispensabile per cucinare. Dunque per Michele non sarà una sfida facile, da meticoloso estimatore delle attrezzature da cucina. Al tempo stesso visto che la sfida è indispensabile per il vantaggio sull'Invention Test, il concorrente campano sarà capace di mettere in campo con disinvoltura l'arte di arrangiarsi? Speriamo perchè invece nonostante l'Invention Test sia una delle sfide più temute di ogni edizione di MasterChef, la sfida di stasera vede Michele in vantaggio dato che sarà dedicata alla pasticceria, della quale Pirozzi è da sempre appassionato. Con il trascorrere del tempo le competizioni si fanno sempre più dure a MasterChef, ma tra i fornelli, il giovane casertano ha già dimostrato di cavarsela proprio bene ed è pronto a tornare sul piccolo schermo per questa sesta puntata di oggi 26 Gennaio 2017.

