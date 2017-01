OROSCOPO PAOLO FOX 2017 / Previsioni di oggi 26 gennaio 2017 su LatteMiele: Ariete, Capricorno, Leone, Toro, Vergine, Pesci e gli altri

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DI OGGI GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2017 SU LATTEMIELE - Anche per la giornata di oggi, giovedì 26 gennaio 2017, possiamo fare affidamento sull'Oroscopo di Paolo Fox e, quindi, sulle previsioni del noto astrologo con la consueta rubrica per l'emittente radiofonica Latte e Miele. Viaggio tra i segni zodiacali con le indicazioni importanti per affrontare al meglio la nuova giornata. Quali sono le previsioni astrologiche di Paolo Fox all'interno della rubrica Latte&Stelle? La giornata di oggi potrebbe essere importante, ad esempio, per i nati sotto il segno del Gemelli e della Vergine, mentre i Cancro devono gestire con attenzione questi ultimi giorni di gennaio. Per Paolo Fox potrebbero affrontare qualche fastidio, invece, i Bilancia, mentre i nati sotto il segno del Sagittario potrebbero riscuotere i successi ambiti con la persona giusta al proprio fianco. Giornata favorevole anche per l'Acquario e per il Pesce, ma le previsioni dell'astrologo non sorridono a tutti i segni zodiacali, quindi non vi resta che leggerle tutte attentamente per scoprire cosa hanno in serbo per voi gli astri.

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: Qualcuno potrebbe riscontrare ancora qualche insofferenza, del resto prosegue l'attenta analisi sui rapporti. Il desiderio di cambiare potrebbe provocare, però, qualche calo nella gestione del lavoro. Non mancano le buone iniziative, ma per ottenere qualcosa in più ci vorrà pazienza. Toro: Il consiglio è di prestare maggiore attenzione alle questioni di carattere pratico; in amore, invece, qualcuno potrebbe essere poco convinto sulle attenzioni di una persona che promette molto ma dimostra poco. Gemelli: Giornata importante per recuperare dalle tensioni createsi in questo mese di gennaio, inoltre sono in arrivo tre mesi vincenti. Qualcuno, però, potrebbe aver sofferto a causa di qualche illusione in campo amoroso. Cancro: Fine di gennaio interessante, ma va gestita con molta attenzione. Questo periodo a livello di incontri e di emozioni potrebbe essere decisivo e quella di domenica sarà la giornata migliore per i sentimenti. Le problematiche riguardanti il lavoro andrebbero affrontate, invece, entro aprile. Leone: per Paolo Fox mettere da parte l'orgoglio a volte potrebbe rivelarsi più fruttuoso rispetto alla costante ricerca di una vittoria. Previsto un piccolo calo fisico nella serata di oggi, mentre febbraio sarà un mese ricco di avvenimenti che potrebbero portare anche qualche svolta decisiva. Vergine: Giornata positiva, nonostante il periodo suggerisca la necessità di programmare molto lasciando poco spazio agli imprevisti. Fino a sabato l'assetto astrologico sembra interessante, ma domenica potrebbe crearsi qualche nervosismo in amore e allora attenzione alle persone troppo distanti. Bilancia: Una piccola dissonanza lunare potrebbe provocare un blocco o un leggero fastidio fisico. Paolo Fox prevede giornate cariche di aggressività e, quindi, il consiglio è di mantenere sotto controllo. Febbraio, marzo e aprile porteranno a scelte drastiche per quanto riguarda, invece, i rapporti. Scorpione: Giornata un po' agitata, in questo caso il suggerimento è di evitare polemiche. I prossimi tre mesi potrebbero portare interessanti novità finanziarie e allora è importante guardare al futuro con ottimismo. Sagittario: Nonostante qualcuno possa sentirsi eccessivamente fermo e vincolato, per chi non soffre troppo questo disagio c'è la possibilità di ottenere grandi successi al fianco della persona giusta. Periodo fertile e ricco di creatività. Le prossime giornate saranno interessanti. Capricorno: Qualcuno potrebbe decidere di puntare i piedi per via dell'atteggiamento non curante con cui qualcuno potrebbe aver liquidato le sue esigenze. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, potrebbe essere necessario revisionare alcuni rapporti. Acquario: Giornate favorevoli da affrontare con il sorriso per il Sole nel segno e la Luna positiva a partire da Venerdì. Questo è un periodo importante per le relazioni: potrebbe suscitare la voglia di mettersi in gioco. Novità importanti sono previste entro domenica. Pesci: Seconda metà della settimana si dimostra particolarmente favorevole, con un picco massimo nella giornata di domenica. Chi ha un progetto potrebbe trovare finalmente uno sbocco, ma un Saturno dissonante potrebbe comunque ritardare la risoluzione definitiva della questione. E allora intravedere qualche risposta potrebbe essere già un passo avanti. In questi giorni sarà possibile cambiare i propri riferimenti con successo. I nuovi amori assumono particolare valore e le amicizie nate in questo periodo potrebbero diventare un importante riferimento.

