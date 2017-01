POMERIGGIO 5 / Anticipazioni e ospiti: la tragedia dell’Hotel Rigopiano. Che temi affronterà oggi, 26 gennaio 2017? Riassunto ultima puntata

POMERIGGIO 5, ANTICIPAZIONI E OSPITI OGGI 26 GENNAIO 2017 - La puntata di ieri della trasmissione di Canale 5 "Pomeriggio 5", condotta da Barbara D'Urso, ha trattato interamente gli aggiornamenti e i retroscena della tragedia dell'Hotel Rigopiano di Farindola (PE) avvenuta il 18 Gennaio di quest'anno. Ancora un successo per Barbara D'Urso e la sua trasmissione che anche ieri hanno portato a casa importanti numeri e, in particolare, nella prima parte ha segnato 2.301.000 spettatori con il 18.7% di share, a 2.258.000 (16.4% di share) nella seconda e arrivando a 2.534.000 e uno share del 16.9% nella terza di breve durata. In attesa della puntata di oggi, giovedì 26 gennaio 2017, vediamo cosa è successo di ieri.

Abbiamo potuto assistere alla diretta integrale della conferenza stampa di una giovane coppia di fidanzati abruzzesi sopravvissuti alla tragedia. Giorgia e Vincenzo hanno risposto alle domande dei giornalisti presto l'Hotel Europa della loro città, Giulianova (TE). Hanno ripercorso i vari momenti di questa tragedia dal boato, il buio, la paura e finalmente la gioia quando hanno sentito le prime voci dei soccorritori. Il pensiero è andato comunque anche alle persone che erano con loro e non ce l'hanno fatta, nello specifico Giorgia ha manifestato più volte la volontà di rincontrare presto Francesca, una ragazza sopravvissuta che è rimasta con loro in quei drammatici momenti, ma che purtroppo è stata divisa dalla valanga dal suo fidanzato Stefano. Vincenzo e Giorgia al termine della conferenza stampa hanno rilasciato, sempre in diretta, due interviste separate all'inviata della trasmissione. E' stata l'occasione per loro di smentire tante false indiscrezioni che sono circolate sui giornali e sui social network in questi giorni. Si passa poi ad un'intervista realizzata da Montesilvano (PE) alla su citata Francesca, che risponde in lacrime alle domande su quei tragici momenti ricordando il distacco dal suo fidanzato Stefano, che purtroppo è rimasto vittima di questa tragedia. Ci si collega anche con l'inviata da Penne (PE) per ascoltare le testimonianze ed i ricordi di una coppia di amici di famiglia dei genitori del piccolo Edoardo, il bambino estratto vivo dalle macerie ma che purtroppo in questa tragedia è rimasto orfano di entrambi i genitori. Gli aggiornamenti dall'Hotel Rigopiano evidenziano una situazione di grande e costante lavoro da parte dei soccorritori, ma con ormai sempre meno speranze di trovare altre persone ancora in vita. I soccorritori hanno ormai raggiunto tutte le aree dell'hotel e in queste ultime ore hanno estratto soltanto cadaveri. Il bilancio della tragedia è così aggiornato a 4 dispersi e 25 vittime accertate.

In studio sono presenti il giornalista Filippo Facci e lo psichiatra Raffaele Morelli che però hanno lo spazio per un solo commento in merito allo sfogo di Alessio, il padre di Stefano, il fidanzato di Francesca tragicamente scomparso. Lo spazio viene lasciato totalmente ad Alessio che esprime tutto il suo dolore per l'assenza di interventi preventivi di questa tragedia, come la chiusura dell'hotel o la cura nell'attrezzarsi per queste situazioni di emergenza. Il padre mostra in diretta gli oggetti appartenuti al figlio come l'orologio da polso e la catenina, oltre che a mostrare un video e a far ascoltare dei messaggi vocali ricevuti dal figlio. Lo sfogo del genitore riguarda anche l'insensibilità delle istituzioni ed in particolar modo di una persona, che inizialmente ha annunciato il nome del figlio tra le persone salvate, ma che il giorno successivo in ospedale non ha dato nessuna smentita con relative scuse di fronte all'evidenza della morte del ragazzo, bensì ha avuto un atteggiamento molto seccato e scostante. La trasmissione termina con Alessio che vuole assolutamente una dichiarazione pubblica del pensiero della conduttrice sulla vicenda. Il tempo è però terminato e Barbara D'Urso, che ha ascoltato in silenzio lo sfogo di questo genitore straziato dal dolore, rimanda alla puntata di domani la sua risposta dettagliata.

