REAL STEEL/ Su Rai 4 il film con Hugh Jackman ed Evangeline Lilly

REAL STEEL, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 26 GENNAIO 2017: IL CAST - Real Steel è il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 26 gennaio 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di fantascienza che è stata realizzata nel 2011 ed è stata diretta da Shawn Levy che si basa su un racconto di Richard Matheson. I protagonisti principali sono interpretati da Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Dakota Goyo, Kevin Durand, James Rebhorn, Hope Davis e James Rebhorn. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

REAL STEEL, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 26 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato in un futuro prossimo il 2020, nel quale i robot hanno sostituito le persone umane nelle loro abituali attività lavorative, soprattutto quelle più pericolose. Charlie Kenton, ad un passo dal conquistare un importante titolo di pugilato si ritrova rimpiazzato da una macchina. L'uomo ormai troppo vecchio per la carriera di lottatore decide di diventare l'agente della macchina, Ambush, per utilizzarlo in una serie di incontri fuori dai normali circuiti di lotta. Durante uno di questi combattimenti la macchina viene distrutta in maniera irreparabile. Nel frattempo, l'uomo viene contattato dal tribunale dei minori che gli notifica la morte dell'ex moglie e la conseguente causa per la custodia del figlio Max. L'ex pugile non ha nessuna intenzione di prendere con sé il figlio ma il giudice è di tutt'altro parere. L'uomo riceve la custodia del ragazzo per tutta l'estate. Grazie ai pochi soldi racimolati, acquista un nuovo robot, Noisy Boy. Charlie iscrive il suo nuovo atleta a una gara ma ancora una volta il suo robot si rivela al di sotto delle sue aspettative. Nel tentativo di aggiustarlo, ormai senza più un soldo, l'uomo e il figlio vanno in una discarica per recuperare qualche circuito elettronico. Max trova un robot integro e decide di portarlo a casa. Il modello meccanico, tuttavia, è troppo vecchio per poter competere con le macchine attuali ma Max riesce a convincere il padre a dare una possibilità ad Atom. Contro ogni pronostico l'androide vince un combattimento e Max lavora sulla sua scheda per permettergli di poter acquisire nuove conoscenze tecniche. Alla fine della sessione di apprendimento Charlie fa gareggiare Atom contro altri androidi e la sua macchina si rivela forte e potente. Atom inizia ad attirare l'attenzione della stampa e alcuni investitori spingono Charlie a iscrivere la sua macchina al WRB, il campionato mondiale di pugilato, che vede tra i suoi partecipanti i migliori robot al mondo. Il primo incontro vede Atom fronteggiare la macchina Twin Cities e contro ogni pronostico l'androide di Max vince l'incontro. Max è esaltato dalla vittoria e sfida apertamente il campione in carica del torneo, Zeus, il cui allenatore è Tak Mashido. L'uomo poco prima della gara aveva provato a comprare Atom da Charlie ma Max si era opposto. Fuori dal palasport delle vecchie conoscenze di Charlie gli tendono un agguato e lo riducono quasi in fin di vita per un vecchio debito mai pagato. L'uomo allora decide di allontanare da sé il figlio per poi ripensarsi perché vuole realizzare il suo sogno di gareggiare contro Zeus. Arriva l'incontro finale che decreterà il robot vincitore del WRB. Tutti i pronostici sono contro Atom e l'unico a credere nella macchina è Max. Zeus non ci mette molto ad abbattere l'avversario. L'unica possibilità per continuare a combattere è quella di mettere l'androide in una nuova funzione, che prevede l'imitazione dei gesti umani, eseguito da bordo campo da Charlie. In questo modo l'androide riesce a recuperare il terreno perso ma non basta a ottenere la vittoria finale. Il pubblico però acclama il coraggio di Atom, considerandolo, di fatto, il vero vincitore della competizione.

