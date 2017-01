ROBERTO PERUGINI/ Piatta delicati e complessi, arriverà la gloria? (Masterchef Italia 6, oggi 26 gennaio 2017)

ROBERTO PERUGINI, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - MasterChef 2017, l'operaio di Predappio, Roberto Perugini è uno tra i concorrenti favoriti perchè piace al pubblico ed anche ai giudici. Nella puntata di stasera giovedì 26 Gennaio, accanto a Perugini sono rimasti in gara: la commerciante Giulia, Mariangela avvocato penalista di Matera, la barese Maria, Daniele di Selargius, l'architetto di Torino Michele, la calabrese Loredana e la veronese Barbara, gli studenti Michele di Mantova e Margherita di Palermo, Gloria la barista della provincia di Savona, Valerio di Santarcangelo, Cristina di San Marino e Michele della provicia di Caserta. Le puntate dell'edizione del 2017 di MasterChef 6 composte da due episodi che vanno in onda a partire dalle h. 21,15 su Sky Uno, nella quinta puntata hanno visto il concorrente Roberto Perugini temibile, il quale già a partire dalla quarta ha presentato a Bastianich, Cracco, Barbieri e Cannavacciuolo il piatto Terra e blu, una ricetta fantasiosa con riso carnaroli, topinambur, cipolle, formaggio blu di Morozzo, menta, more e una serie di ingredienti del tutto inusuali combinati con maestria, confermando le sue doti di cuoco amatoriale. Specializzato nella cucina di pesce, Perugini ha poi dato sfogo ad altre ricette che hanno stupito i giudici, con abbinamenti particolari tra frutta esotica e crostacei.

ROBERTO PERUGINI, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA ACCADRA' QUESTA SERA? (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Vedremo allora in questa sesta puntata cosa ci riserva il simpatico operaio Roberto Perugini, amorevole papà di due bambine. Stasera la Mystery Box è del tutto particolare, dato che le difficoltà non riguarderanno la scelta degli ingredienti, ma bensì verrà messo il divieto di usare un attrezzo indispensabile in cucina. Dunque non sarà una sfida facile, ma determinante per ottenere il vantaggio sull'Invention Test. Il concorrente di Predappio oltre alle doti nel combinare gli ingredienti più particolari, sarà in grado di mettere in campo tutta la sua disinvoltura? Anche l'Invention Test, come sempre una sfida tra le più dure di MasterChef, vedrà in vantaggio Roberto, dato che sarà dedicato alla pasticceria? Ne siamo certi. Infine grande attesa anche per la competizione in Esterna, stasera i concorrenti si sposteranno all'Istituto per Ciechi di Milano, dove si sfideranno nella preparazione di una cena per più di 30 non vedenti. Con il trascorrere delle puntate le sfide si fanno sempre più dure, ma tra i fornelli, il già favorito Roberto Perugini ha dimostrato di cavarsela egregiamente ed è pronto a tornare sul piccolo schermo per questa sesta puntata di oggi giovedì 26 Gennaio 2017.

