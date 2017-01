ROCIO MUNOZ MORALES, LA COMPAGNA DI RAOUL BOVA DA CRISTINA PARODI: DA UN PASSO DAL CIELO A SANREMO (LA VITA IN DIRETTA, 26 GENNAIO 2017) - Rocio Munoz Morales ospite a La Vita in Diretta: l'attrice e modella spagnola ha presentato la terza puntata della quarta stagione di "Un passo dal cielo", che andrà in onda stasera su Raiuno. La fidanzata di Raoul Bova, con il quale il 2 dicembre 2015 ha avuto una figlia, ha parlato del rapporto con la piccola Luna, che porta sempre con sé tra un set e l'altro: «È una bambina che sorride tantissimo, è allegra. L'ho sempre portata con me, quindi è abituata. Per me è importante che senta l'affetto dei suoi genitori» ha dichiarato a Cristina Parodi. La bella Rocio Munoz Morales ha parlato anche del rapporto con il compagno Raoul Bova, escludendo problemi di gelosia nella loro coppia: «Impossibile. Non siamo gelosi, ci fidiamo. Siamo molto sicuri di quello che proviamo, siamo profondamente innamorati». Nell'intervista a La Vita in Diretta ha parlato anche di Fedez, con cui ha recitato per "Un passo dal cielo": «È un ragazzo giovane e con voglia di mettersi in gioco. Ascoltavo già le sue canzoni. Ha fatto uscire una parte comica».

ROCIO MUNOZ MORALES, LA COMPAGNA DI RAOUL BOVA DA CRISTINA PARODI: DA UN PASSO DAL CIELO A SANREMO (LA VITA IN DIRETTA, 26 GENNAIO 2017) - Tra i superospiti del Festival di Sanremo 2017 potrebbero esserci Rocio Munoz Morales e Raoul Bova: l'indiscrezione è stata lanciata dall'ANSA e ha scatenato diverse polemiche. Perché la coppia è stata inserita nella categoria dei "superospiti"? Raoul Bova è un attore molto gettonato in Italia, ma per molti non può essere paragonato ad un ospite di caratura internazionale, e poi la fidanzata Rocio Moralez è conosciuta di riflesso, cioè proprio per essere la compagna dell'attore. Tra l'altro è già stata a Sanremo come valletta. «Probabilmente non faranno nulla di nulla, anche perché nulla di nulla possono realisticamente fare. Perché Carlo Conti li ha scelti? Non si capisce davvero e da quasi 24 ore in molti continuano a chiederselo, senza trovare risposta adeguata» scrive Domenico Naso per Il Fatto Quotidiano. Intanto Rocio Munoz Morales non si è sbilanciata ai microfoni de La Vita in Diretta: «Mi piacerebbe tantissimo. Carlo mi ha sorpreso con la scelta di Maria».

