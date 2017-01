Raz Degan / Isola dei famosi 2017, sta già dando problemi? Ecco cosa ha fatto (oggi, 26 gennaio 2017)

RAZ DEGAN: ISOLA DEI FAMOSI 2017, STA DANDO PROBLEMI? (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Raz Degan è uno dei naufraghi che sbarcheranno a partire dal 30 gennaio all'Isola dei famosi 2017. L'attore e regista non vede l'ora di confrontarsi con la natura delle Honduras, ma sembra che stia dando già qualche problema alla produzione del programma e agli altri partecipanti. Secondo quanto riporta il blog di Davide Maggio, Raz Degan avrebbe non solo rifiutato di adottare l'outfit previsto per i naufraghi dell'Isola dei famosi 2017, ma non starebbe nemmeno socializzando con gli altri partecipanti. Altre indiscrezioni riportate sempre dallo stesso blog dicono che Raz non abbia voluto farsi certe foto. Insomma, cominciamo bene! Raz Degan sarà l'outsider di questa edizione? In realtà, a giudicare dal suo carattere, dalle sue passioni, e dal suo rapporto quasi mistico con la natura, ci sembrerebbe strano se non fosse così. Raz Degan è stato uno degli ultimi naufraghi annunciati da Alessia Marcuzzi e forse a livello fisico è anche quello che può reggere di più a questa vita precaria e piena di insidie.

RAZ DEGAN: ISOLA DEI FAMOSI 2017, STA DANDO PROBLEMI? L'ESPERIENZA DELL'ATTORE (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Raz Degan non è nuovo a situazioni che implicano un certo grado di adattabilità alla natura, basti pensare che per realizzare un documentario è vissuto cinque anni in Amazzonia in mezzo alle comunità indigene. Raz adora stare in mezzo alla natura e quando è in Italia si rifugia in Puglia dove è proprietario di un trullo: questa sua propensione a stare in mezzo alle intemperie e ad adattarsi alle difficoltà e a una vita senza agi, lo rendono forse la persona più adatta a cavarsela alle Honduras. C'è però una piccola difficoltà in questo cammino: Raz Degan soffre di problemi di schiena e questo non potrebbe essere il massimo: l'attore ha però detto che avrebbe portato con sé un materassino per riposare la schiena e che avrebbe fatto delle lunghe nuotate per riuscire ad aiutarsi con il dolore in caso ce ne fosse bisogno. Con chi riuscirà a legare di più? Non lo sappiamo, ma visti i rumors sugli inizi forse è difficile che proverà a mischiarsi con gli altri naufraghi.

© Riproduzione Riservata.