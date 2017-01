SCARLETT JOHANSSON / L'attrice divorzia dal marito Romain Dauric. In piazza per protestare Trump (oggi, 26 gennaio 2017)

SCARLETT JOHANSSON, L'ATTRICE DIVORZIA DAL MARITO ROMAIN DAURIAC (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Scarlett Johansson ha divorziato dopo due anni di matrimonio con Romain Dauriac che era suo marito da due anni. I due si erano sposati in segreto dopo la nascita di Rose Dorothy. Come riporta Vanity Fair pare che i due vivessero separati dall'estate scorsa e pare che un loro amico abbia sottolineato come fosse tutto prevedibile visto che i due erano davvero molto diversi. La loro ultima uscita pubblica risale ad ottobre scorso quando i due avevano insieme inaugurato un negozio di pop corn. Romain Dauriac è un giornalista di successo e di lui Scarlett Johansson ha sempre detto di amare moltissimo il fatto che fosse un gentiluomo e che avesse un cuore veramente incredibile. I due comunque pare che si siano separati di comune accordo e che ora l'importante sia soprattutto pensare al futuro della piccola Rose Dorothy. Staremo a vedere come si comporteranno anche se i due hanno dimostrato sempre grandissima intelligenza e sapranno gestire al meglio la situazione.

SCARLETT JOHANSSON, L'ATTRICE PROTAGONISTA DELLA MARCIA ANTI-TRUMP. PROGETTI E FILM IN USCITA (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Non sempre gli attori si interessano ad argomenti tanto delicati come la politica, ma in questo caso diverse attrici famose, tra cui anche Scarlett Johansson, si sono sentite di partecipare a quella che era per loro una marcia per i diritti delle donne. L'attrice Scarlett Johansson era in compagnia di altre college come Charlize Theron e Jane Fonda nella marcia anti-Trump dopo l'elezione di quest'ultimo a Presidente degli Stati Uniti d'America. A Washington le donne scese in piazza erano circa cinquecentomila e in tutto il mondo si sono viste manifestazioni simili. Quest'anno vedremo Scarlet Johansson tra i protagonisti del film Ghost in the Shell di Rupert Sanders. Il film ripercorre la storia di un famosissimo manga giapponese del 1989 firmato da Masamune Shirov. Scarlett Johansson interpreta il ruolo del Maggiore Motoko Kusanagi.

© Riproduzione Riservata.