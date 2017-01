SHAMELESS 7 / Anticipazioni puntata 26 gennaio 2017: un nuovo amore per Ian!

SHAMELESS 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 26 gennaio 2017, Premium Stories trasmetterà un nuovo episodio di Shameless 7, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "La festa". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la scorsa settimana: Frank (William H. Macy) si è trasferito in un ricovero per senzatetto con la sua nuova amante, mentre Fiona (Emmy Rossum) e Lip (Jeremy Allen White) assaporano la libertà della loro nuova vita. Ian (Cameron Monaghan) invece continua a ricevere messaggi da Caleb (Jeff Pierre) e la sorella gli suggerisce di appoggiarsi a Tinder come fa lei, dato che permette il massimo del divertimento senza complicazioni. Al mattino successivo, Frank decide di fare qualcosa per impedire che finiscano in una tendopoli, dato che il ricovero dovrà chiudere e decide di formare una famiglia tutta sua con i figli di Dolores (Arden Myrin) e due ragazzini appena conosciuti. Intanto, il padre di Dominique (Jaylen Barron) piomba a casa Gallagher ed accusa Carl (Ethan Cutkosky) di aver attaccato la gonorrea alla figlia. Intanto, Svetlana (Isidora Goreshter) inizia a picchiarsi con un senzatetto, rivelando in seguito che si tratta del padre e che si trasferirà in casa di Kev (Steve Howey) e Vic (Shanola Hampton ) per qualche tempo. Nel frattempo, Fiona scopre che Liam (Brandon Sims) ha picchiato un compagno di classe, mentre Lip si ritrova a cambiare il catetere di un giocatore ossessionato. Andando contro le idee di Vic e Kev, Svetlana suggerisce di sfruttare Yvon (Pasha D. Lychnikoff) come sostituto al bar e l'uomo si rivela efficace soprattutto contro uno degli ennesimi tentativi di raggiro dI Frank. Mentre Debbie (Emma Kenney) inizia a rubare per saldare i debiti, Kev scopre che può fare altri soldi grazie alle immagini esplicite con cui ha dipinto il furgone. Ian invece interviene per una ragazza visionaria che gira per strada, ma abbassa la guardia e gli sfugge, finendo poi contro un'auto. Mentre Ian realizza di aver avuto una crisi, Carl scopre di non avere alcuna malattia venerea, mentre Fiona trova un disastro al rientro al lavoro, anche grazie alle dimissioni del cuoco. Dopo aver rubato diversi vestiti, Debbie viene fermata dalla sicurezza grazie alla segnalazione dell'addetta del negozio. Frank invece occupa una casa con la sua famiglia ed infine convince i senzatetto ad unirsi a loro per evitare che le autorità li mandino via. Fiona riesce a risolvere la situazione fingendo che la sorella abbia un ritardo mentale, mentre Carl realizza che Dominique lo tradisce grazie a Lip. Decide quindi di pedinarla quella sera stessa e scopre che frequenta un ragazzo di una confraternita. Dopo averle scattato una foto, si presenta a casa del Sergente e gli mostra sia il risultato delle sue analisi che la prova del tradimento di Dominique. Passata la notte, Fiona decide di comunicare al resto della famiglia al sua decisione riguardo al futuro: ognuno di loro dovrà contribuire in egual modo e dovranno essere tutti autosufficienti.

SHAMELESS 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 26 GENNAIO 2017, EPISODIO 4 "LA FESTA" - Frank è preoccupato perché teme che la sua nuova famiglia possa perdere la casa che ha adibito come ricovero per i senzatetto. Decide quindi di mettersi di impegno per rendere il quartiere un luogo migliore. Intanto, Fiona continua a cercare di aumentare gli incassi del locale e decide di tenere aperto no stop, mentre Lip scopre la verità su ciò che dovrà fare per ottenere una promozione. Ian incontra un nuovo amore, Trevor, che in seguito rivela di essere un transgender. Tuttavia questo lo aiuta a comprendere meglio la propria sessualità. Nel frattempo, Kev, V e Svetlana dibattono sull'opportunità di lasciare i bambini a Yvon, il padre della russa. Carl inizia invece a trascorrere molto tempo con il padre di Dominique, che di contro lo consiglia su cosa fare per entrare nella suola militare. Quando Debbie attraversa un momento difficile nel trovare un lavoro, tenta l'ultima carta all'Alibi, ma Svetlana la spinge perché pubblicizzi se stessa e trovi un nuovo amore.

