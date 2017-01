STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Cado dalle nubi, Iron Man 2 e US Marshall - Caccia senza tregua (giovedì, 26 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 26 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, giovedì 26 gennaio 2017, appare ricca di programmi, tanti film per tutta la famiglia, ma anche per gli appassionati di ogni genere. Spicca su tutti Cado dalle nubi, film di Checco Zalone con Giulia Michelini. Italia 1, invece, propone un film fantasy che sarà seguito dall'animazione mentre su Rete 4 l'azione fa da padrona della prima serata e un film commedia viene trasmesso subito dopo. Serata all'insegna di film anche su La5 con Amore a mille miglia e su Iris con drammatico La lettera scarlatta. Sul resto dei canali non mancherano comunque programmi di varietà, talk show e serie tv. A vincere la serata in fatto di scolti a nostro parere dovrebbe essere il film in onda su Canale 5 Cado dalle nubi. Dopo questa breve introduzione su quello che ci aspetta sui canali, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Ad aprire la serata su Canale 5 ci pensa una commedia italiana dove il protagonista è Checco Zalone, il comico più amato dal nostro Paese, a partire dalle 21:10 infatti, è possibile seguire a suon di risate il film Cado dalle nubi. In seconda serata andrà in onda L'intervista, il talk show di Maurizio Costanzo in cui un personaggio famoso viene intervistato. In questa puntata ci sarà Diego Armando Maradona, ex calciatore del Napoli. Su Italia 1 andrà invece in onda il secondo capitolo della saga Iron Man, con Robert Downey Junior nei panni del supereroe della Marvel. In seconda serata spazio ancora al fantasy, con Capitan Harlock. Ancora film su Rete 4, dove andrà in onda US Marshall - Caccia senza tregua, un film a sfondo militare dove Sam Gerard e la sua squadra dovranno dare la caccia ad un pericolosissimo assassino. In seconda serata Prima di Mezzanotte, commedia del 1988. Un film divertente anche per gli amanti del genere poliziesco. Su La5 ci aspeta una commedia romantica del 2010, stiamo parlando di Amore a mille miglia. I due protagonisti, Erin e Garrett, nonostante la distanza riusciranno a mantenere i loro rapporti. Risate assicurate su Mediaset Extra, con lo show del comico toscano Giorgio Panariello, andato in onda nel 2012 all'interno dei teatri. Un momento davvero esilarante dove può accadere davvero di tutto. Su Iris andrà in onda un altro classico senza tempo, stiamo parlando de La lettera scarlatta del 1995. Il film narra delle vicende di una famiglia dell' Inghilterra del 700. Su Italia 2 andrà in onda Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills, un film per gli amanti della commedia e dell'azione. Per gli appassionati del genere Crime, ci saranno le avvuntere di Bones, serie tv ormai giunta alla nona stagione che sta riscuotendo tantissimo successo tra gli appassionati del genere. Per finire, spazio anche ai più piccoli su Boing, con Regular Show.