STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Un passo dal cielo 4, Michele Santoro presenta ITALIA e Vento di primavera (giovedì 26 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 26 GENNAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, giovedì 26 gennaio 2017, il palinsesto di casa Rai, propone ai suoi telespettatori una programmazione da non perdere, in particolare, sulle principali reti Rai verranno trasmessi serie televisive come Un passo dal cielo giunto alla alla quarta stagione, film dai diversi generi come Vento di primavera che ocupa la prima serata di Rai 3 o Real Steel che va in onda su Rai 4. Nel palinsesto non mancano programmi di approfondimento giornalistico, documentari e programmi dedicati interamente alla musica. In ottica di ascolti, a farla da padrone saranno con molta probabilità le inchieste giornalistiche di "Italia", programma di Michele Santoro, e la Serie Tv "Un passo dal cielo". Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Per gli appassionati della fiction all'italiana, imperdibile l'appuntamento con "Un passo dal cielo 4", in programma alle 21.25 su Rai 1. Protagonista Daniele Liotti, che ha sostituito Terence Hill nel ruolo di capo della Forestale, affiancato da ospiti illustri come il cantante Fedez, andranno in onda il quinto e sesto episodio della serie, nel quinto, proprio il protagonista Francesco viene accusato di avere aggredito e ridotto in fin di vita una ragazza, nel sesto episodio, invece, il personaggio interpretato da Liotti è impegnato a risolvere il caso di un ladro esperto, che opera utilizzando tecniche spiccatamente militari. Sempre sulla prima delle reti Rai, a partire dalle 23.40, spazio a "Fan Caraoke", programma musicale condotto da Giampaolo Morelli e Giulia Valentina Palermo. La trasmissione si sviluppa in due automobili, da un lato, con Morelli, un grande della musica italiana che si presta a giochi divertenti, nell'altra, con la Palermo, tre fan dell'ospite della serata si sfideranno in una serie di prove, con il vincitore che avrà la possibilità di incontrare il proprio idolo. Passando a Rai 2, dalle 21.20 ecco il programma di approfondimento giornalistico "Italia", presentato da Michele Santoro. Dopo le puntate del 5 ottobre e del 15 dicembre, all'insegna di ospiti del calibro di Alex Zanardi e Roberto Saviano, torna il programma che investiga l'anima più nascosta e le nuove tendenze del Bel Paese. La tramissione sarà segnata da un inedito reportage, paragonabile per montaggio e tecnica ad un'opera cinematografica. La puntata sarà trasmessa anche in diretta streaming su www.serviziopubblico.it. In seconda serata su Rai 2, alle 23.20 va in onda "Night Tabloid", programma di approfondimento e informazione presentato da Annalisa Bruchi. Si parlerà di politica, costume, economia e tecnologie. Su Rai 3 spazio al film d'autore con Vento di Primavera, opera francese del 2010 diretta da Roselyne Bosch. Il film è incentrato sulla celebre retata del "Velodromo d'Inverno", avvenuta a Parigi il 15 luglio del 1942, in quell'occasione oltre 13 mila ebrei vennero arrestati dalla polizia francese. L'opera si concentra su quelle complicate e drammatiche giornate e sulla fuga del giovane Joseph Weismann. Protagonisti del film attori del calibro di Jean Reno e Melanie Laurent. In seconda serata, sempre su Rai 3, è il momento del documentario, per le commemorazioni del Giorno della Memoria, La Grande Storia presenta "Il Maestro", opera imperniata sul lavoro di Francesco Lotoro, per anni alla ricerca delle musiche composte in maniera clandestina nella Seconda Guerra Mondiale, nella disperazione dei campi di concentramento. Lotoro ha per questo intrapreso viaggi in tutto il mondo, dalla Germania agli Stati Uniti passando per Israele, riuscendo alla fine a recuperare opere e melodie che altrimenti sarebbero rimaste nascoste. Passando alle reti "minori", su Rai 4 arriva la grande fantascienza con "Real Steel", film del 2011 con Hugh Jackman ed Evangeline Lilly. L'opera è apprezzato dai fan del genere, convinti dai combattimenti di questa sorta di "Rocky" all'insegna dei robot. Su Rai 5, grande musica e commozione con il Concerto per il giorno della Memoria, mentre su Rai Movie alle 21.20 è in programma Marilyn, film del 2011 incentrato sulla settimana che Marilyn Monroe passò in Inghilterra con Colin Clark nell'estate del 1956. Chiudiamo con Rai Premium e le due puntate della sedicesima stagione de "Il Commissario Rex", per la regia dei Manetti Bros, con Francesco Arca che interpreta il commissario Marco Terzani, "Lotta di Classe" e "Tango assassino", questi i titoli dei due episodi.