STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: The Americans, Dicte e Mad Men (giovedì, 26 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 26 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, giovedì 26 gennaio 2017, la programmazione della piattaforma satellitare di Sky, propone ai suoi abbonati, una vasta scelta di serie televisive e poliziesche in prima visione come Dicte e The Americans, non mancherà il cooking show "Master Chef". Per quanto riguarda la sezione cinema, sono presenti film dal genere commedia, drammatico ed horror. Grey, è il film che apre la serata di Sky Cinema 1, Sky Cinema Family invece è pronto a tenere uniti grandi e piccoli con il film commedia Matilda sei mitica. Il programma che può attirare il maggior numero di spettatori, a nostro parere, potrebbe essere il film in onda su Sky Cinema Hits intitolato "Il figlio di Saul" che fa parte della programmazione riservata alla settimana della memoria. Ma ora, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Sky.

Su Fox, canale 112, alle 21.00 va in onda il nono episodio della quarta stagione della fiction "The Americans", intitolato "Il giorno dopo". La serie è incentrata sulle vicende di due spie russe che ai tempi della "Guerra Fredda" operavano negli USA. In questo episodio, i Jennings devono tornare a operare per la loro missione dopo aver passato sette mesi "in tranquillità", in concomitanza dell’anteprima nelle sale cinematografiche del film "The day after" che parla dell’apocalisse nucleare. Su Fox Crime, canale 116, dalle 21.05 un episodio della serie poliziesca "Dicte", che segue le vicende di Dicte Svendsen una reporter investigativa danese che dopo essere tornata a vivere nella sua città natale, si trova al centro di alcuni casi di cronaca nera. Serie tratta dai "gialli" scritti da Elsbeth Egholm. Sky Atlantic, canale 110, propone alle ore 20.15 la fiction "Mad Men", ambientata negli anni 60 a New York, proprio al momento del boom economico e della pubblicità. In questo episodio, il terzo della quarta stagione, Joan e Lane continuano a discutere di una questione dell’agenzia non riuscendo a trovarsi d’accordo, Don, che è a Los Angeles, incontra Anna Draper. Su Fox Life, canale 114, alle 21.05 inizia una nuova fiction intitolata "Conviction". Il primo episodio, è intitolato "Genio e sregolatezza". La serie narra la vicenda di una avvocatessa dal passato burrascoso, Hayes Morrison, che viene costretta a far parte di una unità speciale dal Procuratore Distrettuale. Una unità nella quale lavorano insieme detective ed esperti legali per rimediare agli errori giudiziari più clamorosi commessi nel passato. Su Sky Uno, canale 108, alle ore 21.15, ancora una puntata l’11esima della sesta stagione del cooking show "Master Chef", nella quale i concorrenti sono chiamati ad affrontare la sfida della "Mistery box". In questo caso i quattro giudici hanno deciso che i concorrenti non avranno la possibilità di un usare uno specifico attrezzo per cucinare. Al concorrente che si aggiudicherà questa prova sarà poi riservato un vantaggio nella prova dell’invention test, che sarà incentrato sul tema della pasticceria, ed all’interno del quale ci sarà un ospite a sorpresa. Su Sky Cinema 1, canale 301, dalle 21.15 il film thriller intitolato "The grey", con il personaggio principale, interpretato da Liam Neeson che ha un compito difficile da svolgere nella base tra i ghiacci in cui lavora, e cioè difendere i colleghi dagli attacchi portati dai lupi. Questo lavoro lo mette in crisi, ma quando è sul punto di suicidarsi, un attacco di un lupo gli fa cambiare idea. Successivamente, mentre fa ritorno a casa a bordo di un aereo, questo precipita, e i superstiti dovranno ancora una volta difendersi dai lupi. Con la regia di Joe Carnahan, e cast completato da Dermot Mulroney, Joe Anderson, Dallas Roberts e Anne Openshaw Su Sky Cinema Hits, canale 304, in programmazione dalle 21.15 il film drammatico "Il figlio di Saul" con la regia di László Nemes ed il cast formato da Sandor Zsoter, Juli Jakab, Levente Molnar, Géza Röhrig e Christian Harting. Il film narra la vicenda di un ebreo ungherese che era stato deportato nel campo di Auschwitz, e qui deve assistere alla morte di molti suoi compatrioti e provvedere alla loro cremazione, dopo averli tolti dalle camere a gas. Su Sky Cinema Family canale 306, alle 21.00 il film commedia "Matilda sei mitica", che narra le vicende della piccola Matilda, una ragazzina indipendente con dei genitori "odiosi", che le i vuole allontanare da sé. Diretto ed interpretato da Danny De Vito, con Rhea Perlman, Paul Reubens, Embeth Davidtz e Tracey Waite, il film è tratto dal romanzo omonimo per ragazzi, scritto da Roald Dahl. Su Sky Cinema Passion, canale 308, dalle 21.00 il film commedia intitolato "La cuoca del presidente", con una cuoca sopraffina, Hortense Laborie, che prepara i pranzi per un gruppo di operai al lavoro in Antartide. In passato è stata anche la cuoca del presidente francese, ma non vuole mai parlare di quel periodo, nel quale si era trovata di fronte a colleghi chef invidiosi che la costrinsero a dare le dimissioni. Diretto da Christian Vincent ed intrepretato da Hippolyte Girardot, Arly Jover, Catherine Frot, Arthur Dupont e Thomas Chabrol. Su Sky Cinema Max, canale 312, alle 21.00 il film horror "Stigmate", che racconta la vicenda di una ragazza di Pittsburg, Frankie, che dopo aver ricevuto in dono un vecchio crocifisso vede comparire sul suo corpo delle "stigmate" ed è capace di parlare in aramaico antico, una lingua che non conosce. Un inviato del Vaticano, il gesuita padre Kiernan, arriva per indagare su questi misteri. Diretto da Rupert Wainwright. Interpreti Patricia Arquette, Gabriel Byrne, Jonathan Pryce, Nia Long e Rade Serbedzija.