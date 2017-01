Stefano De Martino / News: racconta la sua vita "Sceglierei sempre l'amore" (oggi, 26 gennaio 2017)

STEFANO DE MARTINO RACCONTA LA SUA VITA E L'AMORE (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Stefano De Martino è andato alla prima di La la land, il musical vincitore ai Golden Globes con Ryan Gosling ed Emma Stone di nuovo nei panni di due giovani innamorati. Il ballerino ha raccontato in un'intervista pubblicata su Instagram qualche curiosità della sua vita da ballerino, svelando che non aveva pensato quando era piccolo di intraprendere quella carriera. Tutto è nato guardando suo padre, il suo primo idolo: "Ho sempre guardato mio padre ballare anche se non pensavo di intraprendere quella strada. Il primo attimo che ho messo piede nella sala ho capito che ero nel mio habitat. Mi sono capitati provini che andavano male, capita a tutti un periodo no, ma a me succedeva una cosa peggiore. A me andava bene il provino, mi prendevano, e poi la produzione saltava". Stefano De Martino ha parlato anche dell'amore e del fatto che non sceglierebbe mai la carriera al suo posto: "Per avere successo devi essere una persona felice. Se sei una persona infelice non avrai mai successo. Il successo non ti porta all'amore, l'amore ti porta sempre al successo". Clicca qui per vedere il video di Stefano De Martino.

STEFANO DE MARTINO, LE SUE NUOVE PASSIONI (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - In quest'ultimo periodo Stefano De Martino cerca forse di distrarsi dal difficile periodo che sta vivendo a causa del divorzio da Belen Rodriguez cercando di concentrarsi sul lavoro e sulla cura del suo fisico. Il ballerino passa moltissimo tempo in palestra e i risultati si vedono dato che sfoggia un fisico mozzafiato e senza un filo di grasso. I video di Stefano De Martino in palestra li pubblica soprattutto su Instagram Stories, dove i fan possono godere per 24 ore di lui che si allena e mette in mostra il suo corpo perfetto. Ovviamente questo solleva ogni giorno paragoni con Andrea Iannone, il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez, che molti criticano perché dicono non essere all'altezza di Stefano De Martino: come tutti sanno però, le storie d'amore non sono incentrate solo sull'aspetto fisico e per quanto Stefano De Martino possa essere bello non è solo quello che potrà salvare il suo matrimonio, finito definitivamente il 24 gennaio.

