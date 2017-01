THE VAMPIRE DIARIES 7/ Anticipazioni del 26 gennaio 2017: Bonnie cade nelle grinfie di Julian!

THE VAMPIRE DIARIES 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, giovedì 26 gennaio 2017, La5 trasmetterà un nuovo episodio della serie The Vampire Diaries 7, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il nono, dal titolo "Freddo come il ghiaccio". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: al suo risveglio, Damon (Ian Somerhalder) si trova di fronte Lily (Annie Wersching), legato ad una sedia. Nel passato, Damon e Stefan (Paul Wesley) creano il piano per uccidere Julian (Todd Lasance) e decidono di sfruttare l'anniversario di fidanzamento di Mary Louise (Teresa Liane) e Nora (Scarlett Byrne). Enzo (Michael Malarkey) fa un ultimo tentativo per riportare l'Eretica dalla sua parte e le chiede di fuggire con lui, ma Lily intende aiutare i figli a mettere in atto il loro piano. Nel frattempo, Caroline (Candice King) rivela a Stefan di essere incinta delle figlie di Alaric, ma il vampiro intende parlarne solo una volta conclusa la missione principale. Julian invece regala a Mary Louise un anello antico perché possa dichiararsi a Nora, riuscendo così a manipolarla ancora una volta. Offre invece a Lily uno degli ospiti soggiogati, ma Damon lo interrompe per affrontere la madre. Le riversa tutto il proprio astio per il suo abbandono e le annuncia di considerla morta da quel momento. Matt (Zach Roerig) invece, inizia ad indagare sulle scomparse di Mystic Falls e si imbatte in Enzo mentre si sta nutrendo. Mentre Stefan e Lily catturano Julian, Mary Louise scopre il loro piano e fa in modo di tramortire Valerie e Damon, riuscendo a liberare il vampiro. Nora interviene subito dopo e manifesta alla fidanzata la propria delusione nel vedere di non conoscerla affatto. Intanto, Matt mette Enzo nelle mani di un gruppo di cacciatori, non rivelando loro di chi si tratta. Una volta realizzato che l'unico modo per uccidere Julian è morire a sua volta, Lily si trafigge con la daga, ma il vampiro le rivela che le loro vite non sono più collegate. Lily è quindi destinata a morire nel giro di pochi minuti. Gli Eretici si avvicinano al suo letto per darle l'estremo saluto e Damon si assicura di entrare per ultimo nella stanza della madre. Lily gli chiede di perdonarla, ma il figlio si rifiuta. Nel presente, Lily rivela a Damon di avegli iniettato del sangue di mannaro e che non potrà salvarlo. Solo in seguito il vampiro capisce che la madre è solo una visione e che di fronte ha la Cacciatrice.

THE VAMPIRE DIARIES 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 GENNAIO 2017, EPISODIO 9 "FREDDO COME IL GHIACCIO" - Julian fugge dalla città e lungo il suo cammino uccide chiunque incontri. Damon e Stefan iniziano a dargli la caccia seguendo le sue tracce, mentre Valerie lascia la casa dei Salvatore. Le tensoni fra Nora e Mary Louise continuano, soprattutto perché quest'ultima è ancora convinta della bontà di Julian ed accusa invece Lily di aver mentito fino all'ultimo istante di vita. Damon e Stefan riescono finalmente a rintracciare Julian all'interno di un bar, ma il vampiro chiama a raccolta alcuni vampiri amici che ha in quella zona ed ordina loro di attaccare i due fratelli. Stefan e Damon riescono tuttavia a fuggire, anche se con estrema difficoltà. Questo ennesimo fallimento alimenta però le tensioni fra i due Salvatore: Stefan accusa il fratello di essere stato irrispettoso nei confronti della madre, mentre Damon ritiene che il fratello sia troppo impulsivo e che sia mosso solo da un desiderio di vendetta. Intanto, Caroline inizia a manifestare una forte rabbia, soprattutto quando alcuni studenti parlano in modo molto leggero di una sua possibile relazione con Alaric. Ore dopo, Stefan e Valerie decidono di colpire Julian in modo diverso, catturando la sua pupilla, Mary Louise. Una volta scoperto tutto, Julian agisce invece tramite Nora per attaccare Bonnie.

© Riproduzione Riservata.