UN PASSO DAL CIELO 4/ Anticipazioni terza puntata 26 gennaio 2017: Francesco Neri sotto accusa

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 26 GENNAIO 2017 - Stasera, giovedì 26 gennaio 2017 torna in prime time su Rai 1 l'appuntamento con Un passo dal cielo 4. Vedremo in onda l'episodio cinque e sei e i colpi di scena non mancheranno di certo. Le anticipazion rivelano che ci sono grossi problemi in arrivo per Francesco. Infatti, il protagonista interpretato da Daniele Liotti si ritrova al centro delle indagini della polizia quando viene accusato di aver aggredito una donna ritrovata in fin di vita: la stessa Emma nutre dei sospetti su di lui mentre Vincenzo organizza un piano per riavere Eva e liberarla dal contratto che la lega a Fedez. Spetta a Cristina dargli una mano per risolvere la situazione e riportare tutto alla normalità. Nel sesto episodio di Un passo dal cielo 4, ci sarà invece un rapimento. Infatti, un tranquillo medico di San Candido sparisce all'improvviso. Neri si rende conto che dietro non c'è l'opera di principianti ma di un vero e proprio militare esperto. In paese arriva la madre, intenzionata a scoprire il suo rapporto con Eva... Come andrà a finire?

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 26 GENNAIO 2017 E NEWS: LA FICTION FA IL PIENO DI ASCOLTI - Un passo dal cielo 4 è approdato sui nostri schermi a partire dal 17 gennaio ed è stato subito record d'ascolti. La fiction ambientata nel paesino di San Candido ha sbancato l'auditel, raccogliendo davanti alla tv 6 milioni e 231 mila telespettatori con uno share del 24,16%, risultando il programma più visto della serata. Anche la seconda puntata del 20 gennaio ha ottenuto un buon risultando, sfondando il muro dei 5 milioni 765 mila telespettatori e uno share del 23,6%, vincendo anche contro il colosso Sole e catinelle di Checco Zalone su Canale 5. Un passo dal cielo 4 presenta tantissime novità, a partire proprio dal protagonista principale. Dopo l'addio di Terence Hill, nuovo volto è Daniele Liotti, protagonista di molte fiction di successo di casa Rai. Al suo fianco ritroveremo Francesco Salvi e Rocio Morales ma anche tanti nuovi personaggi come Fedez nel ruolo di se stesso e Pilar Fogliati interprete di Emma.

UN PASSO DAL CIELO 4, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI (OGGI, 26 GENNAIO) - Il 17 gennaio è iniziata su Rai 1 Un passo dal cielo 4, la fiction con protagonista Daniele Liotti che ha subito ottenuto un grandissimo successo di pubblico. La serie ha dei grandi assenti, primo tra tutti quello di Terence Hill, il quale ha lasciato il cast alla fine della terza stagione, partendo e dicendo addio San Candido. La quarta stagione di Un passo dal cielo è iniziata proprio con l'arrivo a San Candido di un nuovo protaginista, Francesco Neri, interpretato da Liotti. L'uomo è diventato il nuovo comandante della Forestale ma si capisce da subito che nasconde un passato oscuro e non riesce a inserirsi tanto facilmente all'interno della piccola comunità. Inoltre, sembra che la moglie di Neri sia scomparsa nel nulla. Francesco scopre che Livia fa parte di una setta guadita da un secidente maestro mentre in paese arriva anche Cristina, la sorella di Huber, che fa la conoscenza di Vincenzo, in rotta con la fidanzata Eva per aver finto di essere la fidanzata di Fedez. Francesco viene rapito da alcuni narcotrafficanti ma alla fine riesce a salvare se stesso e la bella etologa, anch'essa presa in ostaggio.

