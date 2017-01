Un posto al sole/ Anticipazioni: Franco segue i consigli di Nunzio? (Oggi, puntata 26 gennaio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 26 GENNAIO: FRANCO SEGUE I CONSIGLI DI NUNZIO? - Ed ecco che dopo mesi trascorsi quasi completamente a seguire i problemi di Nunzio, i telespettatori di Un posto al sole hanno salutato il ragazzo che in effetti ha combinato un guaio dopo l'altro. E' vero che ora il giovane Cammarota sembra essere redento e maturato, dopo la sua permanenza in carcere, ma è altrettanto vero che negli ultimi tempi ha commesso una serie imperdonabile di errori, le cui conseguenze non potranno essere dimenticate in un solo istante. A saperlo molto bene saranno soprattutto Angela e Franco, la cui relazione sembra essere giunta ad un punto di non ritorno: sebbene entrambi abbiano lottato per portare la verità alla luce, è innegabile che che la crisi della coppia sia davvero molto difficile da superare. Franco continua ad accusare Angela di averlo tradito, mentre quest'ultima ha esaurito la sua pazienza a causa della testardaggine del compagno. Prima di partire, Nunzio ha chiesto alla coppia di appianare le divergenze ma davvero siamo certi che ci riuscirà?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 26 GENNAIO: MARINA AMA ANCORA ROBERTO? - Archiviati i guai di Nunzio partito per la Sicilia con la madre Katia, nella puntata di Un posto al sole di questa sera si tornerà a parlare dei problemi di salute di Roberto. La prima visita eseguita dal Ferri, infatti, non ha portato buone notizie e l'imprenditore dovrà sottoporsi quanto prima a nuove analisi che confermino o meno la gravita della situazione. Al suo fianco ci sarà sempre Marina, il cui comportamento nei confronti dello storico rivale sarà molto diverso: lei stessa si renderà conto di essere molto preoccupata per le sue sorti, non potendo fare a meno di porsi delle domande sui suoi veri sentimenti. Sarà ancora innamorata dell'uomo che tanto l'ha fatta soffrire in passato? Ornella sarà ancora alle prese con i suoi dubbi riguardanti Nadia e la sua possibile relazione con Alberto Palladini. Ma il comportamento dell'ucraina, molto gentile e premurosa nei confronti di Renato, gli farà venire meno i dubbi tanto che deciderà di dare nuovamente fiducia alla vicina di casa: farà bee a credere in lei o ne resterà presto delusa? La confusione in Niko continuerà, soprattutto dopo il bacio scambiato nuovamente con Beatrice: chi tra lei e Susanna sarà la scelta finale del giovane Poggi? E se alla fine fosse lui a restarne deluso?

