UNA VITA / Anticipazioni puntata 27 gennaio: Cayetana ha un patto da proporre alla Regina, cosa succederà?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 27 GENNAIO: CAYETANA PROPONE UN ACCORDO ALLA REGINA - Cayetana non ha paura di scendere a patti con nessuno, neppure con la regina di Spagna. Ne avremo chiara conferma nella puntata di Una vita di domani nella quale la regina proporrà alla sua ritrovata amica di creare una fondazione in ricordo di German, dimostrando di avere superato ogni avversità e di essere tornata ad essere la donna potente di un tempo. L'idea troverà fin dal primo momento il parere positivo di Cayetana, che potrà così dare il colpo di grazie ai vicini, colpevoli di averla abbandonata nel primo momento di difficoltà. Ma non si limiterà a questo, facendo una controproposta alla stessa regnante. Le chiederà infatti di aiutarla a vendicarsi di Mauro, colpevole di avere causato il suo ingiusto arresto. Sarà dunque l'ispettore San Emeterio a pagare caro le conseguenze della crudeltà della dark lady della telenovela spagnola? E se sì, sarà la sua posizione raggiunta con fatica ad essere colpita?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 27 GENNAIO: LA NUOVA IDEA DI VICTOR - Una vita tornerà domani pomeriggio per l'ultimo appuntamento settimanale nel quale ci sarà ancora ampio spazio per le indagini di Victor e Trini nei confronti degli intrighi di Lourdes. I due amici, certi che la madre di Maria Luisa stia rubando del denaro all'impresa di Ramon, si recheranno in cantiere per interrogare gli operai impegnati nella ristrutturazione. Il loro obiettivo sarà quello di scoprire quale ruolo abbia avuto Lourdes nel loro lavoro, ma si troveranno di fronte ad una nuova brutta sorpresa: i dipendenti con i quali avrebbero voluto parlare sono stati licenziati da un misterioso ingegnere Iborra. L'uomo dovrà incontrare anche Maria Luisa in pasticceria per motivazioni non ben precisate, gli racconterà come sono andate davvero le cose o si dimostrerà un complice di Lourdes? Gli intrighi della signora Palacios potrebbero venire a galla molto presto...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 27 GENNAIO: LEANDRO ASSUME MARTIN? - Nella puntata di Una vita di domani si rivedrà Martin alle prese con i suoi complicati problemi economici. Casilda ha cercato di aiutarlo, permettendogli di dormire in soffitta ma ciò non è bastato per risolvere quella che sembra essere una situazione davvero molto difficile. Per cercare di trovare una soluzione alla vicenda e realizzare la richiesta di Casilda, scenderà in campo Pablo che si rivolgerà a Leandro in sartoria. Sarà a lui che il marito di Pablo chiederà dare lavoro a Martin, assumendolo come garzone. E conoscendo la generosità del migliore amico di German è difficile credere che la sua possa essere una risposta negativa. L'ex soldato diventerà quindi una costante nelle trame di Una vita? Il suo destino riserverà una storia d'amore con un personaggio già molto amato? Vi anticipiamo che in effetti le sorprese non mancheranno anche se il nuovo arrivato sarà presto protagonista di una trama avvincente e, neanche a dirlo, tragica...

