Una vita / Anticipazioni puntate spagnole e italiane: Leonor rischia di essere denunciata da Navas?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 26 GENNAIO: LEONOR SCENDE A PATTI CON NAVAS - Oggi a Una vita si tornerà a parlare della disputa tra Leonor e Navas, furioso dopo avere visto la pubblicazione del romanzo 'Servire e tacere'. L'editore accuserà di denunciare la scrittrice per inadempienza contrattuale, ma a sorpresa la moglie di Pablo questa volta non sarà pronta ad affrontare il suo triste destino senza lottare. Sarà per questo che chiederà a Navas di attendere ancora qualche giorno prima di prendere eventuali decisioni che potrebbero avere ripercussioni nella vita di entrambi. Gli chiederà di leggere il romanzo 'L'ardua scelta, volume 2' per capire se tale scritto possa essere di suo gusto, dopodiché sarà lui stesso a capire quale strategia seguire. Dopo una lunga discussione, l'editore accetterà e darà un'altra possibilità a Leonor che potrà quindi sperare di non avere ripercussioni nel suo lavoro. Dopo 'Servire e tacere' anche 'L'ardua scelta - volume 2' andrà presto in stampa, rendendola una scrittrice di grande successo?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CAYETANA ALLA RESA DEI CONTI - I tanti intrighi di Cayetana potrebbero giungere alla resa dei conti nelle puntate spagnole di Una vita del fine settimana. Le sue continue menzogne verranno scoperte da Fabiana che affronterà la figlia, avendo con lei una terribile discussione che finirà nel peggiore dei modi. La domestica, infatti, cadrà dalla finestra e precipiterà a terra, facendo temere che per lei non ci sia più nulla da fare. Sarà questa la preoccupazione della figlia che avrebbe voluto liberarsi per sempre di Fabiana? Mauro non ci metterà molto a temere che anche questo incidente sia imputabile alla dark lady e un pezzo di stoffa ritrovato tra le mani della cameriera finirà per confermare la sua tesi. Ma non sarà questa l'unica preoccupazione dell'ispettore che dovrà indagare anche sulla sparizione di Sonia, la donna che lo ha drogato per fare credere a Teresa che tra loro sia accaduto qualcosa di sentimentale. Anche Sonia avrà un legame con Cayetana?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 26 GENNAIO: TERESA SI FIDA DI MAURO - Il rapporto tra Mauro e Teresa si farà sempre più profondo nella puntata di Una vita che andrà in onda oggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. In tale appuntamento Teresa sarà ancora molto turbata a causa dei recenti avvenimenti che la riporteranno ad avere contatti con Cayetana e con Fabiana. Per questo Suor Brigida le consiglierà di allontanarsi da Mauro e di smettere di pensare al passato che continua a farla soffrire. Eppure queste parole non serviranno per convincere la maestra a tornare indietro sui suoi passi. Al contrario, la dolce maestra si recherà da Mauro per raccontargli nuovi dettagli del suo doloroso passato e lui la ascolterà, dimostrandosi ancora una volta molto interessato alle vicende della donna che comincerà ad entrare nel suo cuore. Sarà impossibile fare a meno di notare come tra questa coppia stia nascendo una certa affinità che giorno dopo giorno potrebbe trasformarsi in una vera storia d'amore.

br/>© Riproduzione Riservata.