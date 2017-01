Uomini e Donne/ Anticipazioni Trono Over: Giorgio Manetti, da cavaliere a burattino di Tina Cipollari (Oggi, 26 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER: CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS AGGIORNATE AL 27 GENNAIO 2017

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GIORGIO MANETTI E’ IL BURATTINO DI TINA CIPOLLARI? – Giorgio Manetti, puntata dopo puntata, perde la stima del pubblico del trono over di Uomini e Donne che non gradisce il suo atteggiamento nei confronti di Gemma Galgani. Il cavaliere, infatti, è accusato di essere diventato un burattino nelle mani di Tina Cipollari e di fare tutto ciò che gli chiede la bionda opinionista. La polemica è esplosa nuovamente dopo l’ultima puntata del trono over in cui Gemma Galgani ha sfoggiato la sua nuova dentatura. Su consiglio di Tina, Giorgio si è avvicinato a Gemma per guardare da vicino il suo nuovo sorriso e regalarle delle colla per dentiere. Un gesto che non è piaciuto né ai fans della Galgani né al pubblico che non prova molta simpatia per la dama storica del trono over. Secondo quanto si legge sul web, infatti, quello di Giorgio sarebbe stato un gesto offensivo nei confronti di Gemma, una donna con cui ha condiviso ben otto mesi della sua vita. I sostenitori del Manetti, però, lo difendono invitando i fans di Gemma a prendere tutto con più ironia. Quello di Giorgio e Tina, dunque, era davvero solo un gioco?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI NON RICORDA I BACI CON MARCO FIRPO – Gemma Galgani, nonostante gli ascolti del trono over non siano più quelli di una volta, continua ad essere la protagonista indiscussa della versione senior Uomini e Donne. Con la sua nuova dentatura, nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha avuto diversi chiarimenti. Dopo una serie di battute al veleno con Tina Cipollari, appoggiata da Gianni Sperti e Giorgio Manetti, Gemma Galgani, al centro dello studio, ha avuto l’ennesimo chiarimento con Marco Firpo. Il cavaliere dei lunghi capelli biondi continua a ricordare quella che lui definisce una storia d’amore anche se non tutti, compresa Gemma, la pensano allo stesso modo. «Ci siamo fermati sulla piazzola dell’autostrada – ha detto il cavaliere – ti ricordi? Sono sceso dalla macchina, ho aperto la portiera e ci siamo baciati in modo passionale». Gemma, però, ha negato tutto: «Non dicesse cose inadeguate, gli spacco una sedia in testa» - ha sbottato la dama che ha poi continuato così – «Abbiamo passeggiato per un’ora e mezza, poi siamo stati sulla panchina della stazione ad aspettare il treno e sinceramente non so se hai sbagliato persona. Con te nella piazzola dell’autostrada non ci sono mai stata. Quando io ho detto a Maria che tra di noi non c’era nessun tipo di interesse, avresti potuto ricordare questa situazione della piazzola. Ma dato che non c’era te la sei inventata dopo, come tante altre cose». Marco, però, ha insistito ricevendo l'appoggio del pubblico e degli opinionisti.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI SMENTITA DA MARIA DE FILIPPI – Nonostante Marco Firpo abbia ricordato ciò che è successo durante la loro conoscenza, Gemma Galgani ha negato più volte di aver baciato appassionatamente il cavaliere. A smentire, però, la dama del trono over di Uomini e Donne è stata la stessa Maria De Filippi. «Qui c’è scritto del bacio, Gemma, “Ci siamo dati un bacio vero, molto bello in macchina, prima di salutarci, e poi alla stazione”», ha rivelato la conduttrice leggendo le dichiarazioni fatte da Gemma alla redazione dopo il suo appuntamento con Marco. La Galgani, però, nonostante tutto, ha ripetuto di non ricordare sostenendo che, forse, Marco vede le cose in modo diverso a come le vede lei: «Per me è indifferente. Mi spiace perché mi butti in piazza cose che non ho detto, mentre le cose importanti vanno a finire nel dimenticatoio».

© Riproduzione Riservata.