UOMINI E DONNE / Gossip e Anticipazioni, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo: la grande sorpresa per i fans (Trono Classico, oggi 26 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: RICCARDO GISMONDI E CAMILLA MANGIAPELO FANNO UNA SORPRESA AI FANS – Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo sono due dei beniamini del pubblico di Uomini e Donne. La giovane coppia, dopo essersi incontrata e innamorata nello studio del programma di Maria De Filippi, continuano ad essere seguitissimi dai fans sui social. Riccardo e Camilla, così, grati per l’affetto che ricevono quotidianamente, condividono foto e video della loro vita insieme riscuotendo un grandissimo successo. Da qui è nata l’idea di fare un grande regalo ai fans realizzando una speciale di reality della loro vita di coppia. A svelare tutti i dettagli sono stati gli stessi Riccardo e Camilla in un’intervista rilasciata ai microfoni del portale Isa e Chia. “È un progetto che abbiamo ideato insieme a due nostri amici, ragazzi come noi, che hanno la passione del videomaking! Come si vede nel teaser ci sono dei mini sketch che non sono altro che momenti della nostra giornata! In pratica abbiamo ‘inquadrato’ la nostra giornata-tipo, ma con una particolarità: i video sono girati con la Go Pro in testa, quindi tutto quello che si vede, lo si vede dal nostro punto di vista, con le scene che saranno alternate tra noi due!”, hanno spiegato. I fans di Riccardo e Camilla, dunque, avranno la possibilità di restare in contatto con i loro beniamini ogni ora.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI SEMPRE PIU’ NEL RUOLO DI TRONISTA – Dopo una partenza in sordina, puntata dopo puntata, Luca Onestini sta dimostrando di avere tutte le caratteristiche che lo rendono un ragazzo perfetto, esattamente come aveva dichiarato Clarissa Marchese durante la loro conoscenza. Bello, educato e sicuro di sé, Luca Onestini sta animando il trono classico di Uomini e Donne sia per la sua rivalità con Manuel Vallicella che per il percorso con le corteggiatrici. Luca, infatti, è molto preso sia da Giulia a cui ha regalato il suo primo bacio da tronista che da Soleil che, tuttavia, potrebbe allontanare il tronista per la sua amicizia con l’attore spagnolo Jonas Berami. Onestini non ha alcuna intenzione di farsi prendere in giro e, pur senza mai perdere le staffe, riesce a tenere testa a tutti. Tra i tre tronisti attualmente presenti nel programma, Luca Onestini è sicuramente quello che sta riscuotendo, a sorpresa, maggior successo. Oltre a conquistare il cuore dei fans, Luca riuscirà a trovare l’amore della sua vita?

