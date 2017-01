UOMINI E DONNE / Gossip e Anticipazioni, puntata speciale sulle coppie storiche: l’annuncio di Raffaella Mennoia (Trono Classico, oggi 26 gennaio)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: RAFFAELLA MENNOIA ANNUNCIA UNA PUNTATA SPECIALE SULLE COPPIE – Grande sorpresa per i fans di Uomini e donne. Nelle prossime settimane sarà realizzata una puntata speciale dedicata alle coppie nate nello studio del programma di Maria De Filippi nel corso di questi anni. Ad annunciarlo è Raffaella Mennoia. “Stiamo preparando una puntata speciale di coppie formate nel nostro programma”, si legge sulla pagina ufficiale dell’autrice storica di Uomini e Donne. Chi, dunque, tornerà nello studio del programma? I fans sperano che in tv tornino quelle coppie che stanno insieme da anni. Una delle preferite è sicuramente quella formata da Marco Fantini e Beatrice Valli. La coppia, in attesa del primo figlio, tornerà in tv per parlare della loro vita insieme? I fans, tuttavia, sognano di rivedere anche Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, Tara Gabrieletto e Cristian Gallella, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo ma anche alcune coppie del passato come Monica Pisano e Nicola Foderaro che si sono sposati e hanno messo su famiglia. Infine, i fans di Uomini e Donne sperano che nella puntata speciale dedicata alle coppie ci sia spazio anche per Aldo Palmeri e Alessia Cammarota.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: ALDO PALMERI E ALESSIA CAMMAROTA ANNUNCIANO IL RITORNO DI FIAMMA IN TV? – Aldo Palmeri e Alessia Cammarota torneranno a Uomini e Donne per annunciare il tanto atteso ritorno di fiamma? Nella puntata speciale dedicata alle coppie nate nello studio di Uomini e Donne, Aldo e Alessia potrebbero annunciare la riappacificazione. I due, dopo essersi detti addio ufficialmente davanti alle telecamere di Maria De Filippi, potrebbero scegliere proprio lo studio dove il loro amore è nato per ufficializzare il ritorno di fiamma di cui si continua a parlare. Sono davvero tanti gli indizi che inducono a credere che i due stiano cercando di darsi un’altra possibilità. L’ultimo è il video pubblicato da Alessia Cammarota su Instagram Stories in cui si vede Aldo accompagnarla a fare un nuovo tatuaggio. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice, dunque, stanno davvero cercando di salvare il loro matrimonio?

© Riproduzione Riservata.